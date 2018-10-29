高雄》陪睡說 許淑華批邱議瑩：思想齷齪 凡事都能意淫

2018年10月29日 15:09 中時 周毓翔

民進黨立委邱議瑩日前在line群組上攻擊國民黨高雄市長參選人韓國瑜，一句「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發爭議，邱議瑩今天在記者會續批該被譴責的是韓國瑜，不是邱議瑩。曾經在立院賞過邱議瑩「驚天一掌」的國民黨立委許淑華今對此表示，「思想齷齪之人不論何事，都能『意淫』成骯髒的畫面。」

邱議瑩今在記者會指出，「何時高雄招商要用陪睡來完成？」，他講出這樣的事，卻變成是她被醜化、抹黑，「只因為我叫邱議瑩，就該這樣被你汙辱嗎？」最後邱議瑩強調「這件事上面，該被譴責的是韓國瑜，不是邱議瑩。這件事上我沒有失言，我沒有做錯。」

許淑華表示，10月11日韓國瑜於姊妹後援會中，「提供一千個工作機會就親一下，一萬個就陪他睡覺。」她還原當天現場狀況，活動場合中，身為女性若遭受到身體、言論等汙衊，感受必然不好，理當憤然離席。但當天後援會現場姊妹皆哈哈大笑、鼓掌同樂，代表所有人都理解這是一句「玩笑話」。「我必須說，思想齷齪之人不論何事，都能『意淫』成骯髒的畫面。」

許淑華認為，韓國瑜人氣之所以高，是因為他在選舉過程當中從不攻擊對手，也是他獲得大家支持的主要關鍵；而網路聲量及喜愛度高，亦為他人格特質得到網友對他的認同，反之亦然，邱的言行舉止恰好形成反面例證。

至於邱說自己被獵巫，許淑華也說，被獵巫的原因，實屬邱個人行為，不需要以全台灣女性、和所有支持民進黨的人當後盾，如果邱今天是個明事理、分是非的人，「邱議瑩」這三字不會被她搞得萬夫所指。

許淑華也提到，邱議瑩是民進黨高雄市長參選人陳其邁競選總幹事之一，記者會也是在陳其邁競選辦公室開，對於邱議瑩移花接木的方式，一再稱「蓋賭場」為韓國瑜的政見，以及「將台灣送給大陸」等毫無依據等假新聞散布，請陳其邁及律師天團務必要給一個具體回應、事證。

(中時 )