挺韓！高市婦女會理事長陳麗娜：邱議瑩侮辱婦女智慧 應道歉

2018年10月29日 15:11 中時電子報 謝雅柔

民進黨立委邱議瑩在LINE群組內失言，其中她說「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發外界批評。對此，高市婦女會理事長陳麗娜等婦女團體舉行記者會譴責邱議瑩，並呼籲邱議瑩要出來道歉，「對於所有婦女的智慧，邱立委真的大大侮辱了」。

民進黨立委邱議瑩昨被流出LINE截圖，她在群組中說「各位有智慧的學長學姊….冷靜思考一下吧」、「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎？」引發爭議。

對此，高市婦女會理事長陳麗娜等婦女團體召開記者會，陳麗娜指出，邱議瑩的這番說法是斷章取義，她說不知道邱議瑩會不會覺得自己說的話不妥，但陳麗娜強調，邱的話低估了所有女性同胞的智慧，她認為女性的智慧不是只有這樣，身為立委的邱議瑩，對於收集的內容沒有全部看完就斷章取義，進一步做文章，到底為了什麼？

記者會中撥放兩段影片，包括韓國瑜10月11日出席「姊妹挺韓國瑜」成立大會致詞以及邱議瑩參加高雄市田園工廠創新協會，第一屆成立大會活動時，在台上抨擊韓國瑜，「為了爭取工作機會，要和你的老婆睡一晚」。

陳麗娜指出，大家都有聽到邱議瑩是斷章取義，她說邱當天還說韓國瑜要用經濟就是開賭場。但陳指出，很多人聽過韓國瑜有很多經濟政策，都是希望高雄將來讓貨物賣得出去，人進得來，高雄發大財。她說要怎樣去做未來會有越來越明確的方向，但邱卻直指韓國瑜要開賭場。第二個是韓國瑜說希望企業進來，創造一百個、一千個、一萬個機會，其實是要告訴大家韓國瑜會擁抱大家，希望多創造機會在高雄。陳說很多說這是韓式幽默，希望選戰能在這樣氣氛下進行，不要惡言相向，「這是我們婦女團體看到的，比較正向的選舉方式」。

對於邱議瑩「陪睡說」，陳麗娜質疑，創業者都是男生嗎？她說身為女性可以把女性朋友這樣講嗎?講得下去嗎?她呼籲邱議瑩要出來道歉，對於所有婦女的智慧，邱立委真的大大侮辱了。她痛斥，這樣的方式真的一個立委的水準嗎?高雄有這樣的立委，她們很擔心怎樣問政、立法。她再次呼籲邱要面對所有事實，若有一個扭曲價值觀，也要說清楚，不希望下一代被耽誤。

(中時電子報)