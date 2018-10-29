台南》大創案挨告 黃偉哲反告高思博、蘇煥智加重誹謗

2018年10月29日 15:15 中時 洪榮志

無黨籍台南市長候選人蘇煥智29日前往台北地檢署，告發民進黨台南市長候選人黃偉哲等人，在「大創案」中涉嫌收受賄賂與共同貪汙圖利罪。對此，黃偉哲競選團隊發言人蔡旺詮表示，由於高思博及蘇煥智對所謂「大創案」屢次以不實言論進行抹黑攻擊，黃偉哲也已委由律師遞狀對2人提告違反選罷法、加重毀謗等罪。

蔡旺詮表示，黃偉哲為人處事溫和厚道，堅持正面選舉，不願動輒對其他候選人提告。但如同民進黨台南市黨部主委黃先柱所說，「老實人總是被欺負」；高思博及蘇煥智各自宣稱「法學專業」與「人權律師」，卻違背無罪推定及證據法則，採取抹黑攻擊的選舉手法。

蔡旺詮指出，黃偉哲已在今年3月對抹黑的源頭葉啟中提告，而葉啟中也因涉及多起詐欺案逃亡，遭到台北地檢署通緝中。既然高思博與蘇煥智2人，都將詐欺通緝犯葉啟中的不實言論當成「聖旨」，淪為其放話的工具，2人是否與葉有私下聯絡管道？是否應協助司法單位引渡回台面對法律責任？

蔡旺詮還說，黃偉哲原本念在昔日同志舊情不願與蘇煥智興訟，但蘇自毀其昔日「人權律師」的形象，任意踐踏司法人權，行徑令人失望。

黃偉哲委任律師陳惠菊也表示，「大創案」是從初選到大選被炮製出來的案件，遭到對手不斷炒作，卻從來沒有人提出黃偉哲涉案的直接證據。她強調，黃偉哲沒有施壓、沒有關說、沒有收賄，也當然沒有不當得利，一切光明磊落，經得起檢驗。

(中時 )