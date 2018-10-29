台南》大創案挨告 黃偉哲反告高思博、蘇煥智加重誹謗

民進黨台南市長候選人黃偉哲因「大創案」挨告後，反告國民黨台南市長候選人高思博、無黨籍市長候選人蘇煥智違反選罷法、加重毀謗等罪。（黃偉哲團隊提供）

友善列印
中時

無黨籍台南市長候選人蘇煥智29日前往台北地檢署，告發民進黨台南市長候選人黃偉哲等人，在「大創案」中涉嫌收受賄賂與共同貪汙圖利罪。對此，黃偉哲競選團隊發言人蔡旺詮表示，由於高思博及蘇煥智對所謂「大創案」屢次以不實言論進行抹黑攻擊，黃偉哲也已委由律師遞狀對2人提告違反選罷法、加重毀謗等罪。

蔡旺詮表示，黃偉哲為人處事溫和厚道，堅持正面選舉，不願動輒對其他候選人提告。但如同民進黨台南市黨部主委黃先柱所說，「老實人總是被欺負」；高思博及蘇煥智各自宣稱「法學專業」與「人權律師」，卻違背無罪推定及證據法則，採取抹黑攻擊的選舉手法。

蔡旺詮指出，黃偉哲已在今年3月對抹黑的源頭葉啟中提告，而葉啟中也因涉及多起詐欺案逃亡，遭到台北地檢署通緝中。既然高思博與蘇煥智2人，都將詐欺通緝犯葉啟中的不實言論當成「聖旨」，淪為其放話的工具，2人是否與葉有私下聯絡管道？是否應協助司法單位引渡回台面對法律責任？

蔡旺詮還說，黃偉哲原本念在昔日同志舊情不願與蘇煥智興訟，但蘇自毀其昔日「人權律師」的形象，任意踐踏司法人權，行徑令人失望。

黃偉哲委任律師陳惠菊也表示，「大創案」是從初選到大選被炮製出來的案件，遭到對手不斷炒作，卻從來沒有人提出黃偉哲涉案的直接證據。她強調，黃偉哲沒有施壓、沒有關說、沒有收賄，也當然沒有不當得利，一切光明磊落，經得起檢驗。

(中時 )

挺韓！高市婦女會理事長陳麗娜：… 台中》林佳龍：3萬多人挺造勢比…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。