超瘦排骨男慘遭女友劈腿肌肉男 他奮發5年成天菜男模

天菜男模曾經是乾扁排骨男；左圖為55公斤照，右圖為現照。（圖／凱妍國際提供）

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中時電子報
／專訪

近幾年在社群網站中不少帥哥美女擁有高人氣，粉絲數甚至超過明星，其中肌肉男模謝允健壯胸肌加上濃眉大眼，擁有不少男女粉絲，但他其實曾是個181公分卻只有55公斤的瘦弱排骨男，因為女友劈腿肌肉男，於是奮發5年後成為粉絲口中的肌肉天菜。

天菜男模謝允從小瘦弱，沒想到退伍後竟然慘遭前女友劈腿，對方還是肌肉男。（圖／凱妍國際提供）

從小就是瘦弱型的謝允，剛退伍時只有55公斤，當時交往的女友，常抱怨他實在太瘦弱，沒有辦法保護他，沒想到幾個月後，竟然被他灑狗血式的發現女友劈腿肌肉男，被他撞見與一名肌肉男交往，讓他痛定思痛決定把自己練壯。

分手後他決定鍛鍊自己，5年後他成為IG肌肉天菜，甚至接到了許多工作。（圖／凱妍國際提供）

沒想到這一練竟然讓他練出興趣，一天不運動就不舒服，甚至轉行當起模特兒，並在不少品牌宣傳照亮相，也在知名攝影師的攝影作品中露出好身材，瞬間吸引到不少粉絲追蹤。

現在的謝允擁有健壯身材與迷人長相，是不少粉絲心中的男神。（圖／凱妍國際提供）

謝允表示，希望身材能向彭于晏般的雕像身材。平常就注重自我管理的謝允，除了運動外更要忌口，少油少鹽、更是不碰油炸食物，為了增加肌肉量幾乎餐餐都是水煮雞胸肉，但也因太常吃雞肉了，有時會害怕雞的味道，甚至反胃想吐。

未來謝允希望能成為優秀演員，不只是模特兒更能轉戰戲劇圈。（圖／謝允提供）

他的健身重點則是胸肌，他認為男人的胸膛很重要，所以平常會特別加強胸肌的訓練，現在的他積極轉當演員，不再只是當模特兒拍拍廣告或是走秀，他也開始上通告、綜藝節目，知名精品品牌與記者會也都找上他，成功從瘦弱排骨男變身大肌天菜。

(中時電子報)

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