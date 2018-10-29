中華郵政開放500克信函可民營 收入預計將少1.5億

立法院今審議郵政法部分條文修正草案，放寬中華郵政專營權，專營範圍將從現行2公斤以下，放寬為單件500公克以上、郵資104元以上信件都可開放民間公司運送。（報系資料照）

友善列印
中時

立法院今審議郵政法部分條文修正草案，放寬中華郵政專營權，專營範圍將從現行2公斤以下，放寬為單件500公克以上、郵資104元以上信件都可開放民間公司運送。中華郵政粗估，若500公克信件全數流失，一年營收將減少1.5億元。

配合政府參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、服務貿易協定（TiSA），交通部修正《郵政法》部分條文，今於立法院二讀通過，草案指出未來中華郵政將保留明信片、郵簡、政府機關與軍事單位寄送信件的郵政專營權，但將放寬範圍。

草案內容包括限縮信函專營權範圍從現行每件限重2公斤，改為500公克以上，並增訂價格量化專營權範圍為13倍、104元以上基礎郵資。交通部表示，我國專營範圍比韓國小，目前韓國訂為10倍基礎郵資，約台幣132元。

交通部表示，以前年、去年年度信函收寄量計算，若全部500公克以下信函全數流失，每年預計流失155萬件，營收估計流失1億5000萬元。若民間業者違反專營權規定，現原訂可處10到50萬的罰鍰，未來將提升為可罰20到100萬。

交通部表示，目前CPTP11會員國中，澳洲為250公克專營權，其他國家包括日本、紐西蘭、秘魯、制力、新加坡等國都是500公克以上。TiSA中的23個成員國，有10個國家專營權高於500公克以上。

有立委憂心，偏鄉的郵件會因此損害其權益，因此要求交通部應訂定遞送普及服務標準，指定中華郵政應提供這項服務。

(中時 )

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