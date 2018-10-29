台灣政府太鬆懈？！網票10大2018不安事件

2018年10月29日 15:29 中時電子報 張哲瑋

2018年剩短短2個月即將結束，回顧一整年，台灣發生不少大小事，不論是經濟問題、社會分屍案件頻傳，還是颱風災情嚴重，都讓不少民眾感到今年的台灣真的不安寧，其中普悠瑪翻車事件發生，讓人不禁懷疑台灣的政府是否該檢討，是相關單位太過鬆散？《網路溫度計》讓網友們票選本年度10大不安事件，不少許多事件都是下半年發生，看看讓台灣人民憂心的事件有哪些？

第10名 公費巴斯德流感疫苗顏色異常

目前為流感疫苗施打期間，卻驚傳有接種站發現其中一支巴斯德疫苗，本該清澈透明，卻呈現異常的咖啡色狀態。通報後，全面立刻停止施打，雖然沒有民眾受害，但對於已經擔心流感的民眾們，又多了一件害怕的事。

公費巴斯德流感疫苗顏色異常。(圖/此為施打示意圖，本報系資料)

第9名 放寬殘留農藥標準

食藥屬去年放寬200多種農藥殘留容許標準，今年又新增加9項農藥，此動作引來不少批評，食安風暴那麼多起，政府這兩年卻對於農藥的標準一再放寬，不僅讓民眾擔心自個本身飲食，也對政府把關的食安沒有信心。

第8名 中油漏油、油管破裂

今年7月，中油澎湖湖西油庫驚爆漏油事件，95汽油滲漏高達6.3萬公升，但油庫驚裡沒通報上級跟環保單位，刻意隱匿消息長達一年之久。

第7名 毒蛋汙染竄全台

義進金毒雞蛋竄流全台。(圖/本報系資料照)

去年才發生「芬普尼雞蛋汙染事件」，台灣今年10月初又爆義進金被驗出蛋雞禁用的動物用藥，且不肖廠商還回收重新包裝，出貨給高級飯店，甚至還將過期雞蛋與回收破損的雞蛋混合作成蛋液，賣給烘培業及快炒店，擴大影響範圍。

第6名 中油95無鉛汽油不合標準

中油95無鉛汽油傳出品質問題，桃園煉油廠重組油工廠所生產的不合標準，影響遍及北北基、桃園、新竹及苗栗部分地區。而中油也在第一時間發表聲明和補償方式。

第5名 菜價崩盤之亂

今年春節因休市，造成年後蔬果貨量爆滿，價格暴跌引起許多民眾抗議，北農總經理吳音寧被質疑未出面說明。此外，今年無重大災情，農作物盛產，導致價個持續下降，農民認為政府能力不佳、應變力不足。

第4名 殘忍分屍重案頻傳

今年發生不少分屍案件，健身教練分屍案、華山草原分屍案、老夫老妻分屍案、永和中正橋分屍案，屢傳分屍案件讓台灣社會陷入一股不安氣氛，民眾不禁問，這個社會發生什麼事？也懷疑台灣的治安事不是出現很大的漏洞。

第3名 空汙嚴重、放寬紫爆標準

空汙問題，一直是中南部居民困擾的問題。(圖/本報系資料)

近期的空汙越來越嚴重，中火為了產生電力加大燃煤、上中國大陸飄過來的汙染源，以及居住在六輕、中火、中龍鋼鐵、興達電廠附近的民眾們也都人心惶惶。不知道政府什麼時候才能解決這個「國安問題」。另外，去年12月環保署將測量單位指標改成AQI，之前的紫爆只能算紅害，讓環保團體怒批政府欺騙民眾。政府單位也沒有針對重大汙染源進行監督和控管，想必空汙問題=國安問題只是政府在講空話。

第2名 暴雨淹水災情不斷

今年8月因熱帶低壓造成中南部多處淹水，造成許多地成為災區，更有南部地區淹三天，人民苦不堪言，行政院長賴清德因此遭批評「治水破功」。不料，賴院長表示要批評者出來，讓他當上帝。身為行政院長，卻這班回應，讓許多災民心中滿是不悅。

第1名 台鐵普悠瑪出軌

前日發生轟動全台普悠瑪翻車事件，造成18人死亡逾百人輕重傷，是台鐵近27年最大事故，全台人民都相當難過。在檢調的過程中，相關單位及政府不斷將風向指向司機，疑似要把責任推給基層人員，這樣的處理方式，讓台灣所有民眾對於台鐵高層主管以及政府單位感到心寒。

(中時電子報)