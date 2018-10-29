航警局「毒品查緝中心」揭牌　全力打擊毒品犯罪

2018年10月29日 15:40 中時 陳麒全

航空警察局刑事警察大隊成立「毒品查緝中心」任務編組，並於29日上午正式成立揭牌，由副局長湯明珠主持揭牌儀式，並邀請國家安全、財政部關務署、臺北地方檢察署、桃園地方檢察署、桃園市調處、刑事警察局、臺北、桃園、臺中市政府警察局等機關長官、貴賓蒞臨觀禮。（陳麒全攝）

航空警察局刑事警察大隊成立「毒品查緝中心」任務編組，並於29日上午正式成立揭牌，由副局長湯明珠主持揭牌儀式，並邀請國家安全、財政部關務署、臺北地方檢察署、桃園地方檢察署、桃園市調處、刑事警察局、臺北、桃園、臺中市政府警察局等機關長官、貴賓蒞臨觀禮。（陳麒全攝）

為貫徹行政院「新世代反毒策略」，完成邊境緝毒、阻毒於境外之任務，內政部警政署航空警察局刑事警察大隊於今年9月1日由局長陳檡文核定成立「毒品查緝中心」任務編組，並於29日上午正式成立揭牌，由副局長湯明珠主持揭牌儀式，並邀請國家安全、財政部關務署、臺北地方檢察署、桃園地方檢察署、桃園市調處、刑事警察局、臺北、桃園、臺中市政府警察局等機關長官、貴賓蒞臨觀禮。

防制毒品犯罪為全國治安重點工作，航警局已針對近年來毒品犯罪趨勢，適時規劃調整執行策略與作為，根據航警局統計資料顯示，今年共計查獲各類毒品案件60件78人，總重量達443公斤，成效斐然。與去年相比較，發現今年所查獲之毒品以愷他命、氯乙基卡西酮、氯苯基戊酮等新興毒品有大幅增加之趨勢，顯見國內毒品市場已出現質變，販毒集團看中新興毒品之不法暴利，無所不用其極，翻新走私方法，企圖透過空運闖關毒害國人。

為了更有效的做好邊境緝毒工作，新成立的「毒品查緝中心」特別徵調對查緝毒品有專才的刑事人員，並設置「溯源專案組」及「情資分析組」2個專責單位，新目前最新的大數據庫分析方式，透過跨境情資整合、建置資料庫，進行分析，鎖定國內、外走私運毒集團之最新動態，長期執行溯源監控機制，以查「量」、追「人」並重的緝毒新策略，達到溯源刨根的目標。

在「毒品查緝中心」揭牌會後，航警局也召開記者會，說明偵破以廖姓主嫌為首的空運快遞販毒集團等3人，起獲第三級毒品愷他命2609公克。（陳麒全攝）

在「毒品查緝中心」揭牌會後，航警局也召開記者會，說明偵破以廖姓主嫌為首的空運快遞販毒集團等3人，起獲第三級毒品愷他命2609公克。（陳麒全攝）

在「毒品查緝中心」揭牌會後，航警局也召開記者會，說明偵破以廖姓主嫌為首的空運快遞販毒集團等3人，起獲第三級毒品愷他命2609公克。（陳麒全攝）

在毒品查緝中心成立揭牌前，今年8月間航警局即獲報，有販毒集團企圖利用文件夾夾藏毒品闖關入境，案經報請臺灣桃園地方檢察署劉威宏檢察官指揮偵辦，積極運用情資整合及大數據資料庫，分析販毒集團犯罪網絡，透過國際合作，取得販毒集團成員在泰國運毒之相關事證。在專案小組經2個多月的跟監、埋伏、蒐證，終在「毒品查緝中心」揭牌的前夕，一舉偵破以廖姓主嫌為首的空運快遞販毒集團等3人，起獲第三級毒品愷他命2,609公克。

航警局表示，未來「毒品查緝中心」也將整合各單位查緝能量，策訂具體的打擊毒品犯罪政策，與各友軍單位通力合作，發揮團隊精神，確實斷絕毒品源頭，完成緝毒與反毒之工作目標。

(中時 )