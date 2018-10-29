航警局「毒品查緝中心」揭牌　全力打擊毒品犯罪

航空警察局刑事警察大隊成立「毒品查緝中心」任務編組，並於29日上午正式成立揭牌，由副局長湯明珠主持揭牌儀式，並邀請國家安全、財政部關務署、臺北地方檢察署、桃園地方檢察署、桃園市調處、刑事警察局、臺北、桃園、臺中市政府警察局等機關長官、貴賓蒞臨觀禮。（陳麒全攝）

友善列印
中時
航空警察局刑事警察大隊成立「毒品查緝中心」任務編組，並於29日上午正式成立揭牌，由副局長湯明珠主持揭牌儀式，並邀請國家安全、財政部關務署、臺北地方檢察署、桃園地方檢察署、桃園市調處、刑事警察局、臺北、桃園、臺中市政府警察局等機關長官、貴賓蒞臨觀禮。（陳麒全攝）
航空警察局刑事警察大隊成立「毒品查緝中心」任務編組，並於29日上午正式成立揭牌，由副局長湯明珠主持揭牌儀式，並邀請國家安全、財政部關務署、臺北地方檢察署、桃園地方檢察署、桃園市調處、刑事警察局、臺北、桃園、臺中市政府警察局等機關長官、貴賓蒞臨觀禮。（陳麒全攝）

為貫徹行政院「新世代反毒策略」，完成邊境緝毒、阻毒於境外之任務，內政部警政署航空警察局刑事警察大隊於今年9月1日由局長陳檡文核定成立「毒品查緝中心」任務編組，並於29日上午正式成立揭牌，由副局長湯明珠主持揭牌儀式，並邀請國家安全、財政部關務署、臺北地方檢察署、桃園地方檢察署、桃園市調處、刑事警察局、臺北、桃園、臺中市政府警察局等機關長官、貴賓蒞臨觀禮。

防制毒品犯罪為全國治安重點工作，航警局已針對近年來毒品犯罪趨勢，適時規劃調整執行策略與作為，根據航警局統計資料顯示，今年共計查獲各類毒品案件60件78人，總重量達443公斤，成效斐然。與去年相比較，發現今年所查獲之毒品以愷他命、氯乙基卡西酮、氯苯基戊酮等新興毒品有大幅增加之趨勢，顯見國內毒品市場已出現質變，販毒集團看中新興毒品之不法暴利，無所不用其極，翻新走私方法，企圖透過空運闖關毒害國人。

為了更有效的做好邊境緝毒工作，新成立的「毒品查緝中心」特別徵調對查緝毒品有專才的刑事人員，並設置「溯源專案組」及「情資分析組」2個專責單位，新目前最新的大數據庫分析方式，透過跨境情資整合、建置資料庫，進行分析，鎖定國內、外走私運毒集團之最新動態，長期執行溯源監控機制，以查「量」、追「人」並重的緝毒新策略，達到溯源刨根的目標。

在「毒品查緝中心」揭牌會後，航警局也召開記者會，說明偵破以廖姓主嫌為首的空運快遞販毒集團等3人，起獲第三級毒品愷他命2609公克。（陳麒全攝）
在「毒品查緝中心」揭牌會後，航警局也召開記者會，說明偵破以廖姓主嫌為首的空運快遞販毒集團等3人，起獲第三級毒品愷他命2609公克。（陳麒全攝）
在「毒品查緝中心」揭牌會後，航警局也召開記者會，說明偵破以廖姓主嫌為首的空運快遞販毒集團等3人，起獲第三級毒品愷他命2609公克。（陳麒全攝）

在毒品查緝中心成立揭牌前，今年8月間航警局即獲報，有販毒集團企圖利用文件夾夾藏毒品闖關入境，案經報請臺灣桃園地方檢察署劉威宏檢察官指揮偵辦，積極運用情資整合及大數據資料庫，分析販毒集團犯罪網絡，透過國際合作，取得販毒集團成員在泰國運毒之相關事證。在專案小組經2個多月的跟監、埋伏、蒐證，終在「毒品查緝中心」揭牌的前夕，一舉偵破以廖姓主嫌為首的空運快遞販毒集團等3人，起獲第三級毒品愷他命2,609公克。

航警局表示，未來「毒品查緝中心」也將整合各單位查緝能量，策訂具體的打擊毒品犯罪政策，與各友軍單位通力合作，發揮團隊精神，確實斷絕毒品源頭，完成緝毒與反毒之工作目標。

(中時 )

頭份里長涉以白米賄選　苗檢偵結… 新北消防能量大進擊 淡水救災新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。