台中》林佳龍：3萬多人挺造勢比預期多 盧陣營：別沾沾自喜

2018年10月29日 15:34 中時 盧金足

民進黨首場造勢晚會27日在台中登場，支持者湧進3萬人，人潮擠爆會場。（盧金足攝．資料照）

民進黨首場造勢晚會27日在台中登場，全場旗海飄揚，為選情加溫。（盧金足攝．資料照）

國民黨台中市長候選人盧秀燕陣營強調，現任市長沾沾自喜於民進黨動員造勢，認為別人的批評都是抹黑，忘了檢討反省自己。（盧金足攝）

民進黨首場造勢晚會27日在台中登場，支持者湧進3萬人，為選情加溫，林佳龍29日表示，3萬多人比他預期多了一倍，原估計約1至2萬人，衝出來3萬人可能也是最近很多人有點「鬱卒」啦，看到選舉的抹黑，刺激支持者站出來；對此，國民黨台中市長候選人盧秀燕發言人吳皇昇強調，現任市長沾沾自喜於動員造勢，認為別人的批評都是抹黑，忘了檢討反省自己，忽視民眾心聲，這是最令人遺憾的地方。

上周六在台中市舉行的民進黨全台第一場造勢晚會，蔡英文總統、行政院長賴清德合體站台催票，全場旗海飄揚，支持者高喊「凍蒜！」氣勢高昂，林佳龍也與民進黨提名的市議員候選人喊出力拚「市長過關、議員過半」，強調「台中的進步，絕對不走回頭路。」

林佳龍今天在出席「青創圓夢-自己的夢想自己PLAY論壇」後受訪，對媒體詢問造勢場帶動人氣時表示，「我們一直都很有信心，因為自己很清楚這4年來台中的改變看得見，大台中進步中，市民覺得普遍這個城市往正向發展，大家都很支持」。

民進黨日前的造勢大會，大會主持人宣稱人數突破3萬人，支持者多到還去調借椅子，林佳龍說，選舉當然會有一些造勢或民調，我們都按照自己的步驟，「確實3萬多人比我預期多了一倍，我們原估計約1至2萬人」。

林佳龍認為，衝出來3萬人可能也是最近很多人有點「鬱卒」啦，選舉過程的一些抹黑，可能也刺激了支持者站出來，這些人再回到他自己的社區，當然也會再進一步傳播，對士氣有很大的鼓舞。

「造勢若沒有真正政績，造勢也沒有用」，林佳龍強調，最重要是在那一天「我們都是台中隊‧光榮晚會上，我在談的就是進步台中，幸福做陣，談進步的意義就是我們堅持不做表面功夫，堅持不分你我，堅持不分地域，堅持克服困難，堅持攜手合作，這些是進步城市的內容，我已經清楚將這4年的政績呈現出來，而且許諾市民下一個4年我們的城市會更進步」。

對此，吳皇昇表示，身為執政者應該認真面對人民的問題並傾聽人民的心聲，而不是忙著選舉，若現任市長沾沾自喜於民進黨動員的造勢場合，不要認為別人的批評都是抹黑，忽視民眾心聲。

吳皇昇說，林佳龍造勢晚會人數有多少，網路上有諸多討論，也有人質疑，蔡英文總統來站台愈多次，愈凸顯民進黨執政的問題，動員人數就愈來愈少，相信外界自有公評。

(中時 )