高雄》邱議瑩「招商陪睡」說 韓國瑜：立委要有高度

2018年10月29日 15:32 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨立委邱議瑩爭議頻傳，在昨（28日）遭流出LINE群組截圖上，她說「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發外界爭議，在今日的記者會上，邱議瑩表示自己沒有錯，韓國瑜就是提出陪睡的政見，要大家去問他。對此，韓國瑜表示邱議瑩身為立委，應該要有高度才是。

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭昨（28日）在臉書上貼出一張LINE截圖，內容是與民進黨立委邱議瑩在LINE群組內聲稱「各位有智慧的學長學姊….冷靜思考一下吧」、「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭跟性愛嗎？」引發議論。

對於昨日的爭議，民進黨立委邱議瑩今上午出面說明LINE消息截圖，並說提出陪睡政見的是韓國瑜，該被譴責的是他。大家罵她噁心，但提出這些政見的是韓國瑜，她說，這件事上我沒有失言，沒有做錯，不該因為我是邱議瑩就羞辱我，不能因為他是韓國瑜，就吹捧他。我是女性我就該死被你們這樣攻擊嗎？她更堅持自己沒說錯，絕不道歉，委屈自己遭到獵巫！

而韓國瑜今日在嘉義縣陪同國民黨籍候選人吳育仁掃街拜票，在被媒體問到邱議瑩的「招商陪睡」說一事，韓國瑜先是表示，這次來是陪同吳育仁造勢，期望大家支持南部的農業，一同打造並繁榮南部的經濟。

接者，韓國瑜話鋒一轉，他還原當時的說法，是10月11日出席「姊妹挺韓國瑜」成立大會致詞時曾表示，只要能來高雄投資，「如果有1千個工作機會，我就親你的臉一下；如果有1萬個工作機會，我就以身想許，晚上陪你睡覺。」只見下面婦女姐妹們歡聲雷動，而他再接著補充，「各位婦女同胞，是晚上陪你喝茶聊天，不要想歪了」！但沒想到邱議瑩卻沒有還原他的語意，邱議瑩身為國會議員，要有立委的高度。而且台灣價值不應該是抹黑，應該是政績牌。

(中時電子報)