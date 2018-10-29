2018第七屆海峽兩岸（馬鞍山）電子信息博覽會隆重開幕

2018年10月29日 15:40 中時電子報 綜合報導

為期四天的2018第七屆海峽兩岸（馬鞍山）電子信息博覽會於26日上午在馬鞍山市會展中心隆重開幕，現場冠蓋雲集，出席本次開幕式的貴賓有海協會副會長李亞飛、馬鞍山市委書記張岳峰、馬鞍山市市長左俊、安徽省政協副主席牛立文、安徽省台辦主任劉泉、台灣電電公會理事長郭台強、台灣工業總會副理事長林明儒等來自兩岸百家知名電子信息企業共同出席本次開幕式，開幕式在馬鞍山市市長左俊主持中拉開了序幕，主辦單位馬鞍山市委書記張岳峰致詞中則表示，海峽兩岸馬鞍山電子信息博覽會已經成功舉辦了六屆，並成為了兩岸電子信息產業展示成果的宣傳窗口，產業擴大交流的年度盛會，更是海峽兩岸開展經貿交流合作的大平台，本屆以共聚生態福地，共築智造名城為交流主題，邀請海峽兩岸知名企業和專業經營商開展展示、交流活動，當前馬鞍山的發展正站在一個新的起點上，突出創新驅動，開放連動的兩大產業戰略，推動產業結構不斷優化升級，期許馬鞍山成為兩岸合作交流的示範城市。

馬鞍山市委書記張岳峰期望馬鞍山成為兩岸合作交流的示範城市。

台灣電電公會理事長郭台強在致詞中表示，今年電電公會成立七十週年紀念活動中，將馬鞍山市列為極力推薦的合作城市，在產業聚落聚集的狀態下，已逐漸能看見馬鞍山市有後發先至的優勢，這次展會是主要圍繞四個展區及四大主題論壇，分別針對「新能源及節能環保」、「半導體及電子信息技術」、「機器人及自動化」、「資通訊及智能生活」等展區，而在論壇部分，也是相當的精彩，主要是有「半導體交流會」、「智能製造論壇」、「新能源車與智慧車輛論壇」、「環保產業論壇」等4大論壇；期冀透過這四天的展會展示與論壇交流能夠讓兩岸企業更加緊密的結合。

電電公會理事長郭台強希望透過展會與論壇能讓兩岸企業更加緊密結合。

據了解，本屆兩岸參展有億光、華孚、祥儀、士林電機、数字硅谷、茂迪、科達新能源、馬鋼等兩岸指標性大廠皆參與了本次的盛會，而本屆馬博會相較與以往不同的則是有以展示教育型機器人為主題的企業參展，提供虛實機器人合作平台藉此推廣並培育全方位機器人才，期望兩岸共同合作，建立馬鞍山智能機器人基地。另有整合英業達集團轄下英研公司、無敵公司、盤儀公司三家展品規劃的台灣物聯網解決方案主題館，將以軟硬體並重方式呈現台灣人工智慧系統產業，為兩岸增進新一波國際市場競爭力。最後則是以VR為主題：展示的VR主題館，內容整合科技與動漫遊戲產品，此創新技術的用途極廣，能應用於國防軍事、醫療保健、及學術推廣等各種專業領域，使各個產業能立即橫向發展，迅速跨足VR，推出虛擬實境體驗！

兩岸政府及企業貴賓共同為馬博會開展拉開序幕。

2012年至2017年，馬博會已經成功舉辦了六屆，成為兩岸經貿合作交流的重要平台，吸引兩岸企業界人士參加交流，馬博會已成為一項專業的展會，展現兩岸電子信息產業發展新成果，對接的重要平台，歷年來，共計吸引了兩岸2000多家電子信息企業參展，20多個國家和地區的7000多位專業採購商來此洽談採購，交易總值近400億人民幣，可謂成果豐碩。

(中時電子報)