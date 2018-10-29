新北消防能量大進擊 淡水救災新基地落成啟用

新北市消防局第三救災救護大隊竹圍分隊新辦公廳舍今天落成啟用。（吳家詮翻攝）

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中時電子報

「努力的城市‧第一的城市」，新北市政府消防局為提供更好的消防服務與提升救災救護效能，第三救災救護大隊竹圍分隊將以嶄新面貌，提供新的設備、新的空間及最優質的服務給淡水區域的市民，於今天上午在淡水區中正東路一段駐地舉行落成暨救護車捐贈典禮，由市長朱立倫主持，並邀請各界民意代表及地方仕紳到場觀禮。

近年淡水區大樓興建林立，人口成長隨著都市化及交通便捷遽增(約17萬1,738人)，未來更因淡海輕軌擴大交通網絡，吸引人口及產業進駐，且本區為北海岸樞紐，觀光資源豐富，假日來訪遊客及車流增加，救災救護案件相對提升，竹圍分隊舊有廳舍於68年興建，建物狹小老舊，且耐震係數不足，此次改建將提升北海岸的防溺救災效能，市民生命財產安全將獲得更好的保障。

本新建工程基地面積計1,046.46平方公尺，興建地上6層、地下2層之鋼筋混凝土結構建築物，空間規劃為地上1樓大型車停車空間及值班室、2至6樓辦公室、地下2層停車場，總樓地板面積為4,446.99平方公尺，總工程費1億5,722萬1,000元整，本工程由楊志宏建築師事務所設計監造、穩吉營造股份有限公司承攬，興建一符合生態、節能、減碳、健康的消防辦公大樓。廳舍針對消防救災特殊需求及空間機能做完善之規劃設計，除提供現代化、多元化之消防隊使用及訓練空間外，更能提升消防救護之工作效率。

落成典禮當日，並有善心民眾盧榮和先生捐贈新北市政府消防局救護車一輛，大幅提升竹圍分隊緊急救護能力，盧先生表示因自己的弟弟生前在安養中心曾接受淡水消防分隊救護車載送，且母親生前也常向子女表示只要有能力，就要回饋社會，所以盧榮和先生一直秉持熱心公益及樂善好施之德行，因感念第一線救護人員辛勞，深知救護車的崇高價值與意義，希望藉由捐贈救護車拋磚引玉，形成社會「善」的循環力量。

今天落成典禮民眾盧榮和先生捐贈新北市政府消防局救護車一輛，大幅提升竹圍分隊緊急救護能力。（吳家詮翻攝）

捐贈者盧先生因緣際會之下，透過新北市議會蔡錦賢議員幫忙，得知竹圍分隊救護車即將屆齡汰換，特別以母親(盧吳阿蓮)及弟弟(盧榮銘)的名義捐贈高頂救護車一輛，並命名「盧吳阿蓮女士暨盧榮銘先生紀念號」，供淡水區市民作緊急救護之用，使淡水區民眾生命獲得更多保障。

自新北市升格後，已完成多處老舊消防廳舍重建，包括今日落成啟用的竹圍分隊共有19處已經完工，3處正在興建中，另外還有4處規劃中，全新的消防廳舍展現出市府對地方安全的重視，親民的設施，讓民眾更容易於生活中加強防災、減災觀念，提供「安居、安全、安心」的三安居住環境。

(中時電子報)

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