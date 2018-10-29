蠟燭兩頭燒！86％照顧者 憂變「長照難民」

2018年10月29日 15:44 工商 劉馥瑜

長照2.0到底靈不靈？104資訊科技今（29）發布最新報告，經調查772位曾有照顧失能、失智或長期生病的家人經驗的受訪者，結果發現，照顧者高達7成為全職工作者，下班後平均還要花6.6小時照顧，耗時傷神；還有近4成照顧者處於31～40歲的中壯年，正是在工作上衝刺、升遷的重要階段。

104將照顧「失能、失智、長期生病的家人」，讓自己身心出現問題，定義為「長照難民」，此次調查發現，高達85.6％的受訪者擔心自己成為長照難民，最擔心的是「經濟」問題，包括長照費用驚人，導致入不敷出，或被迫退出職場，頓失收入。

此外，在蠟燭兩頭燒情況下，這群照顧者即使未離職，也可能影響到工作表現！調查顯示，照顧者在職場上會出現：請假頻率提高、無法參加工作以外的聚會、無法配合加班、遲到早退頻率增加等情況。

鑑於高齡長照議題迫在眉睫，104旗下推動高齡者照護資源整合的「104銀髮銀行」，日前與長照家庭互動的實務經驗中發現，長照痛點還包括不知如何照顧、愈照顧愈糟、不知有哪些照顧資源、外勞聽不懂長輩講的話、與家人關係變糟、工作與照顧無法平衡、失能愈來愈嚴重等。

104銀髮銀行資深副總經理吳麗雪說，為協助照顧者及被照顧者，由醫護團隊賦予「居家服務員」專業能力，進而轉型為「教練管家」，已是長照趨勢下的新職種，她指出，「教練管家」可提供客製化指導，讓被照顧者盡可能回復以往生活，協助照顧者創新自救，設法脫離長照難民潮。

上述【2018長照經驗大調查】時間自今年7月23日至8月8日，共計回收772份有效樣本，受訪者皆曾有照顧失能、失智、長期生病的家人的經驗，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.5％。

(工商 )