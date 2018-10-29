老公生日當天消失 人妻查勤電腦驚見性愛影片

李男子生日當天沒跟老婆一起慶生，隔天妻子懷疑有異，到李男公司探班時，從丈夫的電腦中發現性愛影片。(示意圖/達志影像)

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中時

李姓男子生日當天沒跟老婆一起慶生，隔天妻子懷疑有異，到李男公司探班時，從丈夫的電腦中發現性愛影片，雖然影片中的「男主角」沒露臉，但身體特徵與丈夫相近，怒告丈夫與王女2人妨害家庭；台北地檢署因2人否認婚外情，且無法確定影中人是李男，加上李、王2人多次陪伴赴日本沖繩旅遊，縱使2人有偷情，亦無法證明偷腥地點在台灣，今以罪嫌不足，將2人不起訴。

檢方調查，李妻因今年3月間，丈夫在外過生日不回家，質疑丈夫在外偷腥，隔天李妻前往公司找丈夫；李妻在丈夫電腦中發現一段有口交及性愛的性愛影片，「女主角」竟是丈夫的王姓女同事，至於「男主角」雖未露臉，但李妻懷疑是丈夫，憤而提告。

庭訊時，2人均否認發生婚外情；李男辯稱影片中的男主角不是他；王女雖承認是影中人，也稱影中的男主角另有其人，並非李男。王女還說，李男確實想追她，還騙她已離婚，她是在公司內撞見李妻，才知道被李男欺騙，她為了報復李男，才將自己數年前與其他男人自拍的性愛影片傳給李男，想讓李男吃醋。

檢方勘查該段自拍性愛影片，發現只有王女露臉，男方則未露臉，但影片中男主角的手部有血管瘤，身體特徵與李男吻合，懷疑李、王2人說謊。

但檢方因李、王2人始終否認發生婚外情，且李妻也無法舉證該段影片是在何處拍攝，因2人常結伴出國，無法排除該段性愛影片是在國外拍攝的可能，在沒有具體事證下，將2人不起訴。

(中時 )

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