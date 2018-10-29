高雄》韓國瑜是連勝文2.0？林濁水：韓政見荒誕離奇

2018年10月29日 16:00 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底高雄市長選戰激烈，近期聲勢大漲的國民黨候選人韓國瑜被外界看好有機會翻轉綠地為藍天，但是，前民進黨立委林濁水卻不認同韓國瑜的政見，他認為，昔2014年競選台北市長的國民黨中常委連勝文提過類似政見卻不被看好，韓國瑜卻被國民黨支持者捧上天，這不算「連勝文2.0，什麼才叫連勝文2.0？」。

林濁水今在臉書表示，為什麼「韓國瑜不是柯P2.0，而是連勝文2.0？」

他舉例，韓國瑜政見，醫療觀光「癌症120美金」、太平島股票上市、愛河邊蓋摩天輪，高雄再早10年人口超過500萬等等，只有一些無知白痴的政見，主張社子島是台北西北海上小島要自由經貿園區的連勝文才想得到，等等荒誕程度，哪一個會輸社子島自由經貿園區？但連卻被笑到死。

林濁水指出，韓國瑜和連勝文，明明一個貴公子出身、一個來自眷村基層，一個個性溫吞、一個嗆辣少有人比，尤其「起跑時」兩人聲勢一個浩大，一個只能靠滷肉飯充飢，聲勢低迷，但是一旦起跑，一個再而衰三而竭，另一個迅速捲起千堆雪，甚至聲勢還外溢到外縣市，真是天差地遠，怎麼會說韓國瑜像連勝文？

「像的理由是」，一個對台北市況陌生，一個對高雄搞不清楚狀況，程度兩人不相上下；而最重要的是，「兩人都一樣從無知出發，勇敢地提出荒誕離奇的選舉政見」。

林濁水分析韓國瑜政見「人進來；貨出去，這樣高雄就可以發大財」，這是「蒙古大夫亂診」，首先，只要人進來，那麼一定有住宿的問題，道理上是門開得愈大，進來的人愈多，住宿旅館的需求就愈大，住旅館的人也愈多。

他還提出數據指出，2017年總共6,208萬人次住進台灣各地住旅館，其中有1,210萬人次，一般旅館的有4,997萬人次。在觀光旅館方面，台北市有623萬人次進住，高雄市163萬人次，而進住最少的，非關起門來的高雄莫屬了是嗎？旅客進住第二名正是高雄，然後才輪到台中市、新北，第四是桃園。他質疑，依「韓國瑜的對高雄的了解簡直是高雄的外空人等級」。

林濁水認為，是4年後頭腦整個變了？還是民進黨失去戰鬥力？或是民眾對民進黨失望太深？他也嘆，這荒唐主張卻打得民進黨搖搖欲墜，不管原因是什麼，他還說，至少有一個原因是不能否認的，就是「連勝文2.0果然是比連勝文1.0大為進階」。

(中時電子報)