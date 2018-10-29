噁心的大人抓到了！ 邱議瑩「陪睡說」影片曝光

高市婦女會今出面指責邱議瑩失言。（柯宗緯攝）

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高市婦女會理事長陳麗娜要求綠委邱議瑩道歉。（柯宗緯攝）
噁心的大人抓到了！ 邱議瑩「陪睡說」影片曝光

綠委邱議瑩「陪韓國瑜睡」一席話惹出風波，不僅在LINE群組失言，最新曝光的影片，更還原她在上周六出席高雄市田園工廠創新協會成立大會上，公開跟台下企業主說「韓國瑜說（創造）1萬工作機會，要跟你老婆睡一晚」。今（29）日高市婦女會理事長陳麗娜等團體開記者會，並提供相關影片強烈譴責邱議瑩，更有婦女怒嗆「抓到了！噁心的大人！」

針對「陪睡說」邱議瑩今早召開記者會，但堅持不道歉，不認為自己有失言，反而嗆該道歉的是韓國瑜。對此，陳麗娜出示兩段影片，第一是韓國瑜10月11日「姊妹挺韓國瑜」成立大會上，韓國瑜真實說法。另外則是10月27日高雄市田園工廠創新發展協會成立大會，邱議瑩扭曲的發言。

根據影片內容，韓國瑜當時致詞時提到「給我1萬個工作機會，我就以身相許，晚上陪你睡覺」，惹得全場哄堂大笑及鼓掌，接著他補充說「各位婦女同胞，只是晚上陪你泡茶、聊天，不要想歪了」。

不過，邱議瑩日前在岡山出席高雄市田園工廠創新發展協會成立大會上，在台上公開指責韓國瑜，他在婦女後援會說，「要中小企業提供1000個工作機會，會親你老婆一下，1萬工作機會，要跟你老婆睡一晚」，拜託大家這種話，他說的出來，你聽得下去嗎？

陳麗娜砲轟，邱議瑩斷章取義，更低估所有女性同胞的智慧，要她勇於出來道歉面對，試問這樣方式真的是一個立委的水準嗎?高雄有這樣的立委，她們很擔心怎樣問政、立法。

當日出席「姊妹挺韓國瑜」成立大會的63歲王貴玲也怒嗆，套一句韓小編說的「你們這些噁心的大人」就像邱議瑩一樣，直斥低俗、噁心又邪惡，刻意搬弄是非，挑撥不成就裝無辜討拍。

(中時 )

高雄》韓國瑜是連勝文2.0？林濁… 高雄》邱議瑩「陪睡說」 他預言…

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