方序中操刀，台灣燈會公布主視覺

2019台灣燈會公布主視覺，以藍、綠、紅三色為主體，運用無限循環符號強調生生不息。（林和生攝）

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2019台灣燈會由設計師方序中（右）操刀主視覺，以藍、綠、紅三色為主體，讓燈會30周年給人耳目一新感受。（林和生攝）

2019台灣燈會在屏東，將首次在海洋灣域打造燈區，屏東縣政府更邀請知名設計師方序中設計主視覺，以象徵「海洋、大地、人」的藍、綠、紅三色為主體，運用無限循環符號「莫比烏斯環」強調生生不息，視覺效果相當強烈。

曾連續二年為金馬獎頒獎典禮操刀設計的方序中來自屏東東港，正好是明年燈會主燈區大鵬灣所在位置，「第一次」為家鄉設計對他來說是個挑戰；他說，屏東三面環海與海洋共生，且是擁有多元族群融合的地方，因此採用「海洋、大地、人」為元素，設計出屬於屏東的符號。

主視覺以無限循環符號「莫比烏斯環」設計概念，透過藍、綠、紅色系，象徵大海包圍著土地、土地包圍著生命，意味著屏東生生不息、無限開發的可能性，亮眼的色彩元素更代表著屏東熱情活力的一面。

屏東縣長潘孟安表示，往年台灣燈會主燈、主視覺都是配合生肖年設計，但明年燈會包括主燈，都跳脫傳統框架，讓台灣燈會創造許多「第一次」：不僅「第一次」移師國境之南、「第一次」在國家風景區舉辦、更「第一次」規畫主題樂園式燈會，相信屏東絕對令大家耳目一新。

在燈會主視覺出爐後，未來將全面運用，包括指標、服務人員和志工服飾、紀念品等，也計畫發行限量紀念卡，讓民眾珍藏。

(中時 )

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