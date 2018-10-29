高雄》邱議瑩「陪睡說」 他預言陳其邁選情將再跌一成

民進黨立委邱議瑩。（資料照片/陳信翰攝）

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中時電子報
／綜合報導

民進黨立委邱議瑩昨天LINE對話被流出，其中她說「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發外界批評。邱今天召開記者會時說韓國瑜不只一次侮辱女性、歧視女性，「但這個政見是韓國瑜提出的，該被譴責是韓國瑜，不是她」。對此，資深音樂人許常德預言，邱議瑩太看低人民對女性歧視的認知，「陳其邁會因這麼假掰的選舉操作再跌一成」。

面對LINE群組對話被截圖引發爭議，邱議瑩上午出面開記者會說明表示，韓國瑜說給一千個工作機會親一下，一萬個就陪他睡覺，身為女性，她沒辦法接受這樣的言論和候選人。邱說提出陪睡政見的是韓國瑜，該被譴責是韓國瑜，不是她。邱認為自己遭到獵巫式攻擊，並強調自己沒有錯，「我沒有做錯，不應該我是邱議瑩就該被羞辱，因為他是韓國瑜就去吹捧他。」

對此，許常德在臉書發文指出，邱議瑩自以為聰明，太看低人民對女性歧視的認知，陳其邁會因這麼假掰的選舉操作再跌一成。許說這對陳其邁不會有效果，反而更傷，他說韓國瑜那時的開玩笑比喻後還強調大家不要想歪，這一夜只是聊聊天。

許常德認為，就是沒招才會這麼用力開這樣的記者會，並將自己暴衝言論丟到群組，然後再天真地說怎麼會被截圖，接著嚴肅地把這個焦點轉到選舉。他說真心關心女性的人，是會更細心跟選舉和政治保持距離的，但利用女性議題去選舉攻擊是惡劣到極點的，「程度真差」。

「光從選舉來看，就是來扣分的」。許常德說邱議瑩刻意用平緩和公道的口氣講話的時候，「誰看過她關心女性比關心民進黨多了」。許說韓國瑜一定很高興對手又送了大禮，用力開記者會、用力傳播這記者會的畫面，看對誰必要有利。

(中時電子報)

文章來源：許常德的地下手記臉書

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