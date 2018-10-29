南投》「一閃一閃亮晶晶」 國民黨魚池鄉競選總部聯合成立

在日月潭地區極具影響力的日月潭文武廟董事長、魚池鄉民代表會主席張德林（右）力挺國民黨提名魚池鄉長候選人黃馨瑩（左）。（沈揮勝翻攝）

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縣長林明溱、縣議員謝明謀與魚池鄉長候選人黃馨瑩競選總部聯合成立晚會，前縣長林源朗、立委馬文君與許淑華，以及大批在地鄉親力挺。（沈揮勝翻攝）
立委許淑華（右）祝福縣議員謝明謀（左）當選連任。（沈揮勝翻攝）
魚池鄉入夜低溫，但鄉親滿場熱情。（沈揮勝翻攝）

縣長林明溱、縣議員謝明謀與魚池鄉長候選人黃馨瑩，28日晚間在魚池街市場合辦競選總部成立造勢晚會，大批鄉親湧入，齊聲高喊「1號縣長林明溱、3號鄉長黃馨瑩，1號縣長林明溱、3號議員謝明謀」，聽起來像是「一閃一閃亮晶晶」，宣傳效果不錯，讓人印象深刻！

魚池鄉位處山區，28日入夜氣溫驟降僅約15度，但支持者熱情不減，滿場群眾挺到最後，哼著《一閃一閃亮晶晶》的兒歌離去；魚池區主任委員黃有來、總幹事盧瓊珠、主任陳奎合說，就是鄉親把候選人的號碼牢牢記住，把選票投對人。

晚會活動中，前南投縣長林源朗、前魚池鄉長黃宋華、立委馬文君及許淑華、魚池鄉代會主席張德林都到場，他們齊聲向鄉親推薦，尋求連任的林明溱和謝明謀，以及從國立台中教育大學提早辦理退休，返鄉參選鄉長的黃馨瑩，都是11月24日投票的最佳選擇。

爭取連任的縣議員蕭志全、平地原住民縣議員石慶龍，也到場力挺。

林明溱指出，民進黨蔡政府在大選前說兩岸維持現狀，取得政權後卻與大陸鬧僵，陸客不來，全台觀光產業損失慘重，遊艇業、茶葉蛋，甚至紅茶銷售，都受波及。

他說，要改善現況，就要讓林明溱、黃馨瑩、謝明謀都當選！明年要和他們一起赴大陸，為魚池香姑、蘭花、紅茶等農特產找出路與商機，更要為日月潭觀光產業爭取新客源。

林明溱強調，南投縣是全台唯一從國中、國小到公立幼兒園營養午餐免費的縣市，1個孩子的家庭1年至少就能省1萬元，3個小孩4年就省12萬，林明溱就是像這樣，用最實際的種種方法，真正照顧到老、中、青、幼所有縣民。

(中時 )

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