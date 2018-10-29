外交部發函赴菲交流避涉內政 世新：勿淪侵害人權共犯

2018年10月29日 16:36 中時 陳建瑜

世新大學原住民族文化傳播暨發展中心今年8月赴菲律賓原住民部落交流，事後駐菲律賓代表處竟去函要求「從事文化交流活動時，切勿有任何可能涉及干預他國內政行為」。對此，世新大學原住民族文化傳播暨發展中心今發布聲明稿表示，外交部切勿以訛傳訛淪為侵害人權共犯。

該聲明稿指出，他們與菲律賓原住民部落進行交流後，一名菲律賓人士Mrs. Soledad Balconit致函給我駐美代表處及駐菲律賓代表徐佩勇，信中指稱其交流團體Cordillera Peoples Alliance是反政府團體，而該團導遊Alma Sinumlag是支持被菲律賓視為恐怖組織的共產黨新人民軍。

不過，該聲明稿說，駐菲代表處竟未詳查，就以等同菲國官署來函的待遇處置；另外，Alma Sinumlag被指稱「有犯罪案件」，但她在今年7月還受邀出席聯合國舉辦的「可持續發展高階論壇」。

該聲明稿強調，駐菲代表處來函所轉的「黑函」，極可能是這一波菲律賓執政者試圖抹黑人權工作者的舉措之一。杜特蒂政府侵害人權等情事都多有報導，駐處人員應無理由不知情。作為代表我國的外交人員，駐菲代表處即使力有未逮、未能在職務上積極促進我國人權立國的宏願實現，至少也應該消極避免成為踐踏人權的幫凶。

該聲明稿說，此次轉發黑函一事，盼菲律賓代表處進行檢討，勿讓遺憾再度發生。此外，希望外交部、文化部、教育部等收到駐菲律賓代表處函的相關單位，切勿以訛傳訛，以免因疏忽未察而成為侵害人權的共犯。

(中時 )