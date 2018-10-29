夜訪九份山城！俯瞰陰陽海、金瓜石銀座尋復古

2018年10月29日 16:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

九份，這山中小鎮，因採礦開啟流金歲月，也隨礦坑封閉而褪盡繁華，直到1989年的電影「悲情城市」讓世人重新體見九份之美！然九份的美隨著時間、人文也更加有魅力！紅磚牆面的古舊建築，融合新穎的裝潢和別出心裁的造景小物中，享受陰陽海的色彩交替、落日霞景；若欲收藏九份無與倫比的山海美景，則可選擇入住位於九份山城最高處的民宿，飽覽太平洋與基隆美景，及秋風吹起時的滿山芒花飛舞……。

夜訪九份山城，不容錯過的懷舊美拍私房景點。（本照片由部落客陳小可授權提供）

隱藏版景點：45度俯瞰陰陽海的六坑斜坡索道

若想深度體驗九份旅遊，比起遊歷老街，不如跟隨昔日礦工生活軌跡，一窺遺落的時光，留宿山城遙想礦工歷史，細細品嘗九份之美，發現更多動人懷舊的美景。

位於勸濟堂與十三層選礦場遺址間的「六坑斜坡索道」，是目前保存較為完整的索道遺跡。除了擁有懷舊軌道可供拍攝外，高達45度的坡度能直接俯瞰陰陽海之美，一覽無遺的山海美景，是六坑斜坡索道絕無僅有的特色，。

夜訪九份山城，不容錯過的懷舊美拍私房景點。（本照片由部落客陳小可授權提供）

早期礦工生活圈：「金瓜石銀座」祈堂老街

位於勸濟堂下方的祈堂路，是廣為人知的「祈堂老街」。這裡是早期礦工的生活中心，後因火災事故及人口外移而衰微，但也因此完整保留當年的街道氛圍，從博物館行政辦公室旁的樓梯下台階，沿途經過昔日礦工醫院舊址，前往勸濟堂的這條路徑，則是早期金瓜石地區最繁榮熱鬧的商店街，讓祈堂老街在當時有「金瓜石銀座」的美譽。

夜訪九份山城，不容錯過的懷舊美拍私房景點！（本照片由部落客陳小可授權提供）

沾金礦光！無耳茶壺山、福山宮

海拔約600公尺的無耳茶壺山，由矽化安山岩堆疊而成，是許多登山客喜愛的步道，但其實無耳茶壺山可是拜金礦之賜，才有今天的步道呢！福山宮是九份地理位置最高的土地公廟宇，早期的福山宮狹小而樸實，後因日治時期金礦工人祈求順利挖到金礦的願望成真，這些礦工為答謝恩情而發願幫靈驗的土地公起大厝，但土地公婉拒其好意，信徒於是在小廟外頭加蓋一間華廟，形成廟中廟的奇特景觀。

夜訪九份山城，不容錯過的懷舊美拍私房景點！（本照片由部落客陳小可授權提供）

擁覽九份日夜之美:九份老街、不厭亭

如果想欣賞九份夜晚之美，許多的九份老街轉角處，都能眺望基隆一帶的山海之美，建議遊客可以在黃昏時分，選定一處有海景的民宿或茶館坐下，看著夕陽將海面染成一面金黃，周圍連綿高低山脈或漫起一層薄霧，更顯飄渺虛幻；入夜後，海面上點點漁火成了最美的閃爍鑽石，從黃昏到黑夜，九份的山海上演著不同的迷人風情。

一個老礦工的夢:九份金礦博物館

位於九份老街旁的九份金礦博物館，是由一位老礦工曾水池先生，為了傳承採礦技術與歷史，用盡畢生積蓄所創立，詳細介紹九份的採金歷史，以及從採金到煉金的完整過程；館內擺設多塊金礦原石、雅石及淘金、煉金等工具；另外還有一座九番坑小礦坑，周圍佈有礦工燈帽、石臼及採礦器具等，猶如是一座小型的礦場。想體驗早期礦工的生活，這裡就是歷史重現的最好故事現場！

(中時電子報)