高雄》看到韓國瑜簡陋的房間 沈玉琳、詹惟中：關懷老兵

2018年10月29日 16:10 中時電子報 邱文秀

韓國瑜辦公室問題多？！沈玉琳一句話卻讓他無言了

《改變的起點》藍營奇兵韓國瑜 行事無懼不畏戰(完整版)│中視新聞20171112

國民黨高雄市長參選人韓國瑜人氣紅不讓，「荒謬大師」沈玉琳和命理師詹惟中突襲韓國瑜在國民黨高雄市黨部辦公室，參觀他住過的簡陋房間笑他過的跟老兵一樣。網友也討論暫住的房間看起來有夠慘，還要自己手洗衣服，節目推出一天觀看次數就衝上23萬次。

國民黨從中央到地方財政困窘，韓國瑜去年上任主委時，為了省錢就住在黨部的主委辦公室，沒有像以前在高雄無住家的主委租房子。後來在左營區租房子，未來將會從左營區遷往林園區居住。

「荒謬大師」沈玉琳和命理師詹惟中突襲韓國瑜在國民黨高雄市黨部辦公室，參觀他住過的簡陋房間。詹惟中看韓國瑜的臥室說，通常選舉的人房間都很華麗，他看過這個多董事長、主管辦公室，韓國瑜的苦到這樣子。

韓國瑜說自己手洗衣服，桌上還有人家送的花生米就著吃飯，沈玉琳笑說怎麼過得跟老兵一樣。沈玉琳看到這房間想起自己以前過得很苦的日子，節目還搞笑打上「關懷老兵 你我有責」的字幕。

PTT政黑版網友也發文「好慘的房間」討論韓國瑜曾經住所，網友並不相信韓自己手洗衣服。並說「但這房間真的讓人覺得可憐，就跟北漂上台北，在擁擠的中永和租到一個月5000克難小雅房一樣淒涼。」底下有網友批評韓國瑜在做秀，也有人說「待會廠公就會來說自導自演了。」

有網友翻出去年2017.11.12 中視新聞的韓國瑜專訪《改變的起點》，影片中就有拍到韓國瑜當時居住在國民黨黨部辦公室內，當時韓國瑜也自嘲，沒想到黨部主委還要自己洗衣服吧!但這些對他來說都沒有問題。

(中時電子報)