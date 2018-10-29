ABL》夢想家「決心」出擊 主場規格創新再突破

寶島夢想家今年找來田壘、李學林與陳世念等國手級球員加盟。(黃及人攝)

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中時電子報

第2年挑戰東南亞職籃聯賽(ABL)的寶島夢想家，新球季迎來田壘、李學林及陳世念等國家隊等級好手，更延攬執教經驗豐富的外籍教頭莫瑞，將以「決心」當作全新球隊口號，彰化主場更有不少創新突破，等待球迷到場一探究竟！

包含中華籃協理事長謝典霖、立法院副院長蔡其昌、彰化縣副縣長林明裕等貴賓29日都出席夢想家第2季記者會，領隊「黑人」陳建州感概表示，「為了找來這些國手，我們只差沒有跪在家門口苦求了，幸好最後我們如願補強成功。」

記者會一開始，除了展現衝擊力十足的宣傳影片，也讓包含田壘、李學林、陳世念、陳孝榮等球員當起模特兒，跟大家展示夢想家全新周邊商品與戰袍，就是為了迎接11月18日的新球季開幕戰，以及12月8日的彰化主場開幕戰。

夢想家總經理張憲銘更在記者會現場展示主場全新VIP包廂，「為了帶給大家全新主場體驗，我們特別設計6個VIP包廂，每個20萬、可坐8人的包廂早已提前售罄，不過球迷無須擔心，我們還準備了場邊觀眾席的VIP季票。」

模仿NBA球館等級作法，彰化體育館未來一樓場邊將設貴賓席，只要花3萬元購買，除了可以享用餐點，還能把NBA等級座椅帶回家，一樓門票也有價值6499元的一般季票，屆時將在11月5日率先開賣，球迷千萬不可錯過。

上個月才在花蓮觀護盃領軍奪冠的莫瑞表示，目前全隊相處氣氛融洽，也都展現相當多的正面能量，「我們會在新球季打出不同氣象，敬請球迷好好期待！」

(中時電子報)

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