貿易戰擴大嚇壞投資者！川普上任首年股票漲勢全吐回

2018年10月29日 16:16 中時電子報 何宜玲

美國總統川普走馬上任的頭一年，美國股市堪稱表現的相當亮眼，幾乎在每個轉折點都歡呼上漲，經濟成長相當強勁，讓2017年美股呈現穩步上升的狀態。但市場在美聯儲加息的隱憂和貿易戰擴大雙重壓力之下，去年全年的漲幅竟然在短短幾天之內，就全部吐回去了。股民們恐怕相當傻眼。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，川普上任以來第一年的股市表現相當亮眼，他總愛吹噓股票漲勢都歸功於自己，但今年美股波動的幅度卻相當大。雖然美國經濟成長看似強勁，但美聯儲的加息政策，以及與中國之間日益擴大的貿易衝突，導致投資人對美國經濟受損有很大的擔憂。

美國股市自17日以來，道瓊指數已經下跌了3.7%。也就是說，過去川普聲稱股票上漲是他成功的證據，因為他主張企業減稅政策帶動股市長紅，讓股價一再創紀錄。但現在他恐怕也得面對一個問題，就是最近令投資人惱怒的股票大幅下滑，部分原因還是在於他主張的貿易關稅政策。

報導指出，儘管美國GDP有所改善，但是市場觀察人士依然對於獲利前景感到失望。美聯儲加息過快，以及美中貿易戰持續擴大，都嚇壞了投資人。白宮發言人宣稱，美國經濟的基本面和未來前景依然都非常強勁。但報導認為，貿易衝突可能會大幅增加企業和消費者的成本，破壞經濟成長。

2017年1月23日，美國總統川普就職後的第1個交易日，股市就上演慶祝行情。並且股價還一路飆升至去年年底。道瓊工業指數、標準普爾500指數和納斯達克綜合指數都分別上漲了25%、18%和24%。

但今年情況卻大不相同。道瓊和標準普爾指數都分別下跌了0.1%和0.6%。只有納斯達克勉強維持了上漲3.8%。

(中時電子報)