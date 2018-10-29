東豐快速道路跨大甲溪脊背橋塔 「鯉躍龍門」新地標

2018年10月29日 16:46 中時 盧金足

「東勢-豐原生活圈快速道路」第4標工程長度928公尺，橋寬23公尺，工程經費約5億2000萬元，日前已完工，為一座跨大甲溪之脊背橋塔，其造型意涵來自於守護大甲溪的「鯉魚伯公」傳說，設計以雙鯉魚造型，形塑流線身形及斜索，營造鯉躍龍門，守護大甲溪及山城居民的意象，也成為當地新地標。

台中市府大力推動山城居民期盼已久的東豐快速道路，其中，第4、5標興建工程將完工。第4標跨大甲溪橋梁段工程已完工驗收中；第5標東勢粵新堤防段工程橋梁主體完成近90％。建設局長黃玉霖表示，工程團隊將全力以赴，以今年11月中旬完工為目標。

第5標東勢粵新堤防段工程為台8線跨越台3線、銜接粵新堤防第4標大甲溪段，長度為1,297公尺，寬度從21.4至19.8公尺，工程經費約3億7350萬元。

該段工程主線配置雙向四線快車道，路堤段兩側各配置一混合側車道；鋼構箱型橋主體工程已完成近90％，整體工程進度已達7成，進度超前，可望於11月中旬完工。

此外，配合日前完成的東勢河濱公園照明改善計畫，以及納入前瞻計畫的食蔬公園整體規畫，讓周邊景觀更美觀。

黃玉霖表示，山城居民期盼一條安全回家的道路，紓解豐原、石岡交通瓶頸，市府重視這個心聲，積極辦理「東勢-豐原生活圈快速道路」開闢工程。

第4、5標即將完工，至於前市府時期環評程序瑕疵遭訴願撤銷的第1、2、3標，則依法停工並重啟環評，並於2015年召開環評審查會，原本1階環評通過後，全線均可依法復工。

但第1、2標(國道四號至石岡段)因原石岡段隧道方案涉及地質安全等環境衝擊疑慮，市府主動送2階環評，以兼顧環境與居民交通權益。目前環評案正進行行政訴訟中，市府將遵照法院判決結果完成1、2標環評，盡速開工。

(中時 )