第一家烤肉串串長陳賜郎浪子回頭 拿下4星級樂活名攤榮耀

2018年10月29日 16:35 中時 范振和

花蓮東大門第一家烤肉串販售品項多，乾淨衛生，拿下經濟部評核4星級「樂活名攤」。（范振和攝）

大蒼鷹展翅俯衝而下尋找獵物的敏銳與執著，就刻畫在回頭浪子的背後，那是令人難忘的紋身，紋身的主人陳賜郎經多年努力後，終在夜市闖出一片天。

花蓮市東大門夜市「第一家烤肉串」主人陳賜郎出生於嘉義縣布袋鎮，由於家貧，13歲時隻身到宜蘭縣打拚，第一個工作就在海產店當學徒，學得一手菜好工夫，也暗中開地下兵工廠，販售武士刀、扁鑽等「賺外快」，結果被抓鎯鐺入獄。

23歲當兵退伍後，背部有老鷹刺青的他，為了挺兄弟殺人，遭判刑11年多，假釋出獄後，在宜蘭結婚，由於兄弟太多，無法應付日常開支，在太太曹麗玲鼓勵下，30歲轉往花蓮奮鬥，脫離砍砍殺殺的江湖。

「花蓮沒什麼朋友，才有辦法安心生活。」陳賜郎說，因為喜歡吃烤肉，當初跟著大舅子學烤肉技巧，在花蓮開了「第一家烤肉串」，起初，光是調味料就失敗多次，曾經一口氣倒掉180幾公斤的醬料，經夜以繼日研發，終於成就了風味獨特的醬料。

當流動攤販的日子並不好過，他曾在復興街與中正路口擺攤，再轉往東洋廣場、六期重畫區，直到自強夜市當固定攤販，生意總算穩定下來，經營16年後，2015年底，配合縣府政策，搬遷東大門國際觀光夜市，另起爐灶。

「雖然我不是很有名，但是我已經很忙了，請不要再為我打廣告，我們會細心地烤，請耐心等候，才會烤出合你口味的烤肉。」沒想到號碼牌愈是如此寫，愈多人願意登門等候。

生意穩定後，他開始做公益，曾在2002年發起「夜市人生」義賣活動，發動攤販「裸捐」，不扣除成本，材料有多少，賣多少便捐多少，轟動一時。後來，高雄氣爆再與「螃蟹王」謝順泉合辦義賣活動，依然引起熱情回應。以弱勢協助弱勢，陳賜郎開啟了「裸捐」風氣，至今仍為人津津樂道。今年榮獲經濟部4星級「樂活名攤」，算是對他烤肉人生的一大肯定。

(中時 )