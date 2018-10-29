國光的流感疫苗有塑膠片 民眾只能自我警覺

2018年10月29日 16:48 中時 陳志祥

疾病管制署在10月28日接獲高雄市政府衛生局通報該市某診所10月27日發現1劑國光公司生產之批號「FKAE1802」的流感疫苗內出現白色懸浮物，疾管署已經通知獲配該批號疫苗的地方政府衛生局暫停撥發疫苗。

疾管署副署長莊人祥表示，高雄衛生局28日拿照片後，馬上通知疾管署，當晚9時疾管署通知其他縣市衛生局不要再使用同批號疫苗，本來今天還有疫苗配送到其他縣市衛生所，今天先行擋下，不要再撥付了。

今天上午疾管署派人前去倉儲查看國光的疫苗，而且每1支都看，並無發現類似的情況，不過，疾管署決定同批號疫苗不再施打，請民眾放心，至於已經施打多少劑？莊人祥指出，目前還在統計中，只是高雄是第1個發現，配送1萬3000劑已經打了8900劑。

莊人祥進一步表示，出現問題的該批號流感疫苗為0.25mL劑型，共計8萬2千多劑，其中已配送至台中市、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣與金門縣等9個地方政府衛生局，共計4萬8千餘劑；另外，還有約3萬4千餘劑尚未配送出去。

疾管署指出，連續發生2起流感疫苗外觀異常事件，相關批號的疫苗都已停撥停用，截至目前未再接獲類似通報，民眾不要過度恐慌。

同時針對10月15日開打以來曾經帶著幼兒到上述9個縣市合約院所接種0.25mL劑型流感疫苗的民眾，可向原接種院所確認是否接種同批疫苗，如果確認接種同批號疫苗且出現不適症狀者，趕快到醫療院所由醫師評估診治。

今天出包的國光藥廠提出疫苗出問題可能是針筒製造過程中的問題，莊人祥說，疫苗問題的查驗結果還未出爐，針筒的說法只是初步懷疑，藥廠的初步判斷還是要最後結果證明。

(中時 )