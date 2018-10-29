紐西蘭毛利傳統舞蹈團抵台 將於台中花博表演

2018年10月29日 16:51 中時 陳麒全

即將在11月登場的「2018台中世界花卉博覽會」，第1支海外表演團隊－紐西蘭毛利傳統舞蹈團一行40餘人，由團長Derek Lardelli率領，29日中午搭機抵達桃園機場，台中市長林佳龍親自至桃園機場接機。（陳麒全攝）

即將在11月登場的「2018台中世界花卉博覽會」，第1支海外表演團隊－紐西蘭毛利傳統舞蹈團一行40餘人，由團長Derek Lardelli率領，29日中午搭機抵達桃園機場，團員在入境大廳即席表演毛利（陳麒全攝）

即將在11月登場的「2018台中世界花卉博覽會」，第1支海外表演團隊－紐西蘭毛利傳統舞蹈團一行40餘人，由團長Derek Lardelli率領，29日中午搭機抵達桃園機場，團員在入境大廳即席表演毛利（陳麒全攝）

即將在11月登場的「2018台中世界花卉博覽會」，第1支海外表演團隊－紐西蘭毛利傳統舞蹈團一行40餘人，由團長Derek Lardelli率領，29日中午搭機抵達桃園機場，台中市長林佳龍親自至桃園機場接機，體驗毛利人鼻子碰鼻子傳統又特別的招呼方式，團員在入境大廳即席表演毛利人傳統獻禮舞蹈，吸引在場的中外旅客的目光。

「紐西蘭毛利傳統舞蹈團」（Whangara Mai Tawhiti）是11月3日花博開幕晚會表演團體之一，在29日抵達桃園機場時，台中市長林佳龍、文化局主秘楊懿珊、花博發言人陳文信、鄭斐方、紙風車文教基金會副執行長張敏宜等人，偕同花博吉祥物的石虎家族「樂虎」、「來虎」一起至桃園機場接機，為遠道而來的毛利人舞蹈團送上台中盛產的文心蘭、太陽餅和花博紀念品等伴手禮，代表台中市民歡迎國際友人來訪。

林佳龍市長受訪時表示，台中花博在本周正式登場，開幕活動規劃從11月3日至5日在水湳智慧城舉行，舉辦10多場表演，邀請國內的37個表演團體參與，也邀請大洋洲紐西蘭毛利舞團、非洲辛巴威舞團、歐洲西班牙佛朗明哥舞團及南美洲巴西森巴舞團共盛舉。

林佳龍說，這是他第一次體驗毛利人鼻子碰鼻子傳統又特別的招呼方式，毛利舞團成員以毛利歡迎語「KIA ORA」跟大家打招呼，現場感受到毛利傳統文化表演的震撼，以及團員的熱情。開幕晚會很榮幸邀請到他們表演，將讓遊客一睹精彩的國際級演出。

毛利傳統舞蹈團長Derek Lardelli表示，毛利人與台灣原住民擁有相同的祖先，希望舞團首度到台灣表演，為大家帶來毛利傳統舞蹈，傳遞毛利的3千年歷史，也再次連結雙方的原民文化特色。

台中市政府表示，邀請紐西蘭毛利舞蹈團Whangara Mai Tawhiti，於2017年奪得紐西蘭Te Matatini音樂節冠軍。Te Matatini是紐西蘭全國性組織，每2年都會舉辦一場同名文化節，這是全世界表演者最受期待的活動之一，深具代表性。

(中時 )