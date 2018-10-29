二水跑水節將開跑！體驗全國唯一的跑水馬拉松

2018年10月29日 16:53 中時 鐘武達

二水國際跑水節系列活動中的環境劇場演出，將帶著大家認識二水的歷史與文化。（鐘武達攝）

「最愛水水─藝起榮耀八堡圳」彰化縣最具特色的文化慶典「二水國際跑水節」將於11月3、4日登場，副縣長林明裕、鄉長鄭蒼陽等各界29日齊聚林先生廟為活動暖場，廣邀遊客前來體驗全國唯一的跑水馬拉松。

林明裕表示，「2018二水國際跑水節」11月3日上午在林先生廟舉行感恩祭、圳頭祭、神轎跑水，並以三牲獻禮感恩開鑿八堡圳、福佑百姓年年大豐收揭開序幕，儀式則由引水人身穿簑衣引導進入八堡圳水道跑引水宣告活動開始 。

為期2天的跑水節活動多元又精彩，11月3日上午有「跑水創意在地秀」，接著「國際青年跑水團隊」有日本、印度、加拿大、印尼、越南、玻利維亞、南非、美國、蒙古、聖克里斯多福及尼維斯、泰國、東埔寨、馬來西亞等13國的國際青年組隊體驗。

已經名列全國十大馬拉松賽事、全台唯一水陸路跑活動「國際跑水馬拉松」則在11月4日登場，賽程包含300公尺跑水道。另在二水火車站二八水公共廣場有「環境劇場」帶領民眾認識二水鄉的歷史，同時還有「找尋1719-圳頭仙之旅」、「二水採踏季」、「水利相關古文物特展」、「籠仔篙文創燈具活動」等多項展出。

(中時 )