中市推動智慧機械發展中心吸引人才、資金挹注

2018年10月29日 17:01 中時 盧金足

台中市副市長林依瑩請經發局落實「青創夢想家專案辦公室」單一窗口諮詢服務，協助具發展潛力的微中小企業進入資本市場。（盧金足攝）

台中市近4年來招商引資高達達9000多億，全台第一！台中市經發局長呂曜志29日在市政會議專案報告「全球智慧機械發展中心」時表示，最近離岸風力到台中港投資開發，台中的招商總投資金額已增加到9200多億，強調「全球智慧機械發展中心」在於串聯法人、學校、企業吸引人才，帶動產業升級，產生現金流及技術流，而非全依賴政府挹注資源。

呂曜志針對「全球智慧機械發展中心」進行專案報告指出，「全球智慧機械發展中心」最重要的是培育智慧機械產業人才，以及帶動中小企業技術成長，藉由設置智慧製造試營運場域、智慧製造大學聯盟、AI與智慧製造創新學院及智慧製造服務團等4大功能，推動智慧製造一條龍服務。

「所有的國家創新源自於地方創新！」呂曜心強調，國家的產業基礎來自地方的創新體系，「全球智慧機械發展中心」的創立目的在於串聯法人、學校、企業吸引人才，帶動產業升級，產生現金流及技術流，讓智慧製造能永續經營發展。

「全球智慧機械發展中心」將協助SI(系統整合)業者提升智慧製造規劃能力、協助設備供應商從單機到整廠輸出及擴大製造業導入智慧機械化等，提升台灣製造業附加價值並滿足多樣化未來生產樣貌。

透過「智慧∞機械推動辦公室」及「智慧製造試營運場域」，結合台中龐大的精密機械聚落，創造產官學研四方平台，培育跨領域人才，並結合政府補助資源，可促使企業真正升級，讓智慧機械產業真正鏈結在地。

呂曜志說，台中市過去4年積極招商，成效顯著，累積投資超過9200億元，全台第一，更吸引法國達梭系統、日本三菱電機、德國西門子、美國洛克威爾和台灣微軟公司等5大全球企業進駐試營運場域，導入世界級技術，加上台中完善的產業聚落，將帶動企業技術提升，鏈結國際。

副市長林依瑩也請經發局落實「青創夢想家專案辦公室」單一窗口諮詢服務，協助具發展潛力的微中小企業進入資本市場，並加強鏈結勞工局摘星計畫，透過青創資源分享，協助創業者永續經營。

此外，為培育智慧機械人才，林依瑩請教育局規畫在清水國中的自造教育示範中心、國中小的MAKER夢想行動教室，及台中女中、清水高中、台中高工的自造實驗室，以及將設立的台中市創客教育中心等融入智慧機械及航太等相關課程，系統性引領學生銜接產業、接軌國際。

台中市經發局長呂曜志專案報告表示，台中市政府成立「全球智慧機械發展中心」，整合智慧製造試營運場域、智慧製造大學聯盟、AI(人工智慧)與智慧製造創新學院、智慧製造服務團等4大功能。

(中時 )