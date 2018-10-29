兩岸新媒聯訪昆山 女台青崑曲迎鄉親

來自臺灣的崑曲女演員呂家男為兩岸新媒體聯訪團表演崑曲。（圖／李國彥攝）

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中時電子報
李國彥
女台青呂家男在台灣學習京劇，現在在崑山崑劇院擔任專業崑曲表演。（圖／李國彥攝）

兩岸網路新媒體人的採訪行程，來到江南古城昆山，實地採訪在昆山創業、就業、生活的台胞，並感受他們在當地人文生活的精彩風貌。昆山市台辦28日晚間特地安排「海峽兩岸網路新媒體大陸行」記者團，走進昆山當代崑劇院，在崑曲的故鄉欣賞有「百戲之祖」「百戲之師」「中國戲曲之母」之稱的崑曲。

晚間演出包括：青年崑曲演員張月明在《扈家莊》中飾演扈三娘；青年崑曲演員曹志威在《虎囊彈‧山門》中飾演魯智深。來自台灣的女演員呂家男在接受媒體採訪時說，因為聽從父親的建議，她從小學五年級開始進京劇學校學習京戲直到大學畢業，從剛開始的邊練邊哭，到後來漸漸喜歡京劇，大學畢業後到昆山學習崑曲，並進入昆山崑劇院進行專業表演。

青年昆曲演員張月明在《 扈家莊 》中飾演扈三娘。（圖／李國彥攝）
青年崑曲演員張月明受訪。（圖／李國彥攝）

呂家男表示，學習崑曲先要學好蘇州話，自己的臺灣腔起初也是困擾，不過在自己堅持下，還是通過了語言關。談到學與演崑曲的秘訣，呂家男說，沒有捷徑，只有多念、多練。

扮演魯智深的演員曹志威教記者如何扮演「睡羅漢」及如何呵呵大笑，非常有趣。（圖／李國彦攝）
演員曹志威受訪。（圖／李國彦攝）

崑曲是中國傳統戲曲中最古老的劇種之一，也是中國傳統文化藝術，早在元朝末期（14世紀中葉）誕生於蘇州昆山一帶。昆山腔開始只是民間清曲、小唱，流布區域只限於蘇州昆山一帶，明朝萬曆年間，以蘇州為中心擴展到長江以南和錢塘江以北各地，萬曆末年流入北京，後來包括京劇、台灣歌仔戲等很多劇種都是在崑劇基礎上發展起來的，所以崑曲擁有「中國戲曲之母」的雅號。

台灣著名作家白先勇曾主持創作青春版崑曲《牡丹亭》，在兩岸造成極大轟動，如今在台灣，也有不少崑曲愛好者。晚間演出結束後，扮演魯智深的演員曹志威還與記者們互動，教大家如何扮演「睡羅漢」及如何呵呵大笑，非常有趣。

(中時電子報)

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