台中花博開幕晚會紐西蘭毛利舞團抵台 林佳龍接機迎嘉賓

2018年10月29日 17:01 中時 盧金足

毛利舞團以毛利歡迎語「KIA ORA」與大家打招呼，台中市長林佳龍（右）也體驗毛利人鼻子碰鼻子的招呼方式。（圖／台中市府提供）

台中花博即將盛大登場，11月3日開幕當天將在水湳舉行隆重的開幕晚會，邀請國內37個表演團體，以及大洋洲紐西蘭毛利舞團、非洲辛巴威舞團、歐洲西班牙佛朗明哥舞團及南美洲巴西森巴舞團等國際表演團隊。其中，紐西蘭毛利舞團29日率先抵台，以傳統獻禮舞蹈震撼桃園機場旅客，市長林佳龍也率隊迎接，表達對國際共襄盛舉的歡迎。

花博開幕晚會表演團體「紐西蘭毛利傳統舞蹈團」，由團長Derek Lardelli率領四十幾人的團隊今日上午抵台，市長林佳龍、文化局主秘楊懿珊、花博發言人陳文信、鄭斐方、紙風車文教基金會副執行長張敏宜等人，帶著花博吉祥物的石虎家族「樂虎」、「來虎」前往桃園機場接機，並獻上台中盛產的文心蘭、知名太陽餅和花博紀念品，代表台中市民歡迎遠道而來的國際嘉賓。

林佳龍說，台中花博即將在這週六正式登場，很開心也非常期待，這次花博開幕活動，規劃從11月3日至5日共3天在水湳智慧城舉行，將舉辦10多場表演，邀請國內的37個表演團體參與，也邀請大洋洲紐西蘭毛利舞團、非洲辛巴威舞團、歐洲西班牙佛朗明哥舞團及南美洲巴西森巴舞團共盛舉。

他說，今天特別率隊到桃園機場，為開幕晚會表演團體之一的紐西蘭毛利傳統舞蹈團接機，毛利舞團以毛利歡迎語「KIA ORA」跟大家打招呼，這也是他第一次體驗毛利人鼻子碰鼻子的招呼方式，現場感受到毛利傳統文化表演的震撼，以及大家的熱情。開幕晚會很榮幸邀請到他們表演，將讓遊客一睹精彩的國際級演出。

毛利傳統舞蹈團長Derek Lardelli表示，這是他們首度到台灣表演，毛利人與台灣原住民擁有相同的祖先，希望為大家帶來傳統舞蹈表演，傳遞毛利的三千年歷史，也再次連結雙方的原民文化特色。

新聞局表示，這次開幕晚會很榮幸邀請到台灣優秀的藝文團體「紙風車劇團」和市府合作共同策劃。晚會表演將以人類文明的進程為軸線，邀請毛利舞蹈團是紐西蘭Te Matatini音樂節2017年的冠軍。Te Matatini是紐西蘭全國性組織，每兩年都會舉辦一場同名文化節，這是全世界表演者最受期待的活動之一，深具國際代表性。

活動開幕晚會場地是一個長約250公尺的扇形區域，占地4.4公頃，舞台設計的內涵包括台中外銷著名花卉，包括火鶴、百合、文心蘭、蝴蝶蘭、劍蘭，還有台中地景人文，例如台中市花山櫻花、繡線花、白海豚、櫻花鉤吻鮭、東海教堂、湖心亭、台中歌劇院，更有不可或缺的花博識別符號、台灣特有種動、植物等元素，都將融入在開幕晚會的舞台上。

新聞局指出，預期晚會活動將吸引超過2萬人共襄盛舉，為使交通順暢，開幕晚會當天，市府將在會場周邊會進行相關車輛管制，並規劃多處停車場，以及在秋紅谷、洲際棒球場有免費接駁車，每10分鐘一班車歡迎民眾多加利用。

(中時 )