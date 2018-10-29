淡海新市鎮移居人口日增 陳偉杰拋出淡海國小興建願景

2018年10月29日 16:40 中時電子報 綜合報導

圖片來源：陳偉杰 提供

年底淡海輕軌即將通車，預計將為淡海新市鎮帶來更多移居人口，新北市教育局估算到了2021年，新市鎮的學齡前兒童大約會增長至四千五百左右，目前教育局已通過興建淡海國小以因應入學需求，不過細部規劃一直未見提出，引起居民關心。新北市第一選區(淡水、八里、三芝、石門)後選人陳偉杰來自教育界，關心淡海國小建設政策，日前也正式提出對淡海國小未來的規劃藍本。

陳偉杰說，他自己在拜票過程中，就收到非常多新市鎮民眾向他反應，希望孩子能就近入學，接送也較安全。不僅如此，陳偉杰也接收到教育專家的建議，認為淡海國小未來應結合社區需求一併規劃。陳偉杰表示，眼前首要的工作是確認班級數，他評估由於淡海新市鎮房價相對低廉，生活機能便利，未來可能吸引更多小家庭置產，因此無論是國小、公托公幼都有量的需求，陳偉杰認為教育局一開始便應朝向大校大班規劃，全校班級數設置應以48班以上甚至考慮到60班，並且規劃專科教室以6到8間為原則，便於學校可彈性運用。

另外顧及淡海國小目前校地僅有2公頃，陳偉杰也建議突破以往四樓設計概念，考量將樓體蓋到六樓，一方面增加教室數，再來便是因為淡水地區冬天風大、雨水多，可在一樓或其中樓層規劃風雨操場，讓孩子無論晴雨都有運動空間。

陳偉杰指出，目前淡海新市鎮沒有社區居民活動中心，也沒有讓高齡長者可以聯誼的樂齡場所，未來都可與淡海國小結合。而未來若是淡海國小兼顧基礎教育與社區教育功能，出入人口多，停車也會是問題。陳偉杰認為以孩童安全為優先考量，最好在校內實施人車分離，他也提議興建校內地下公有停車場，解決停車需求。

陳偉杰說自己與很多新市鎮居民一樣關心淡海國小的未來規劃，但至今沒看到市府提出具體內容，很多議員代表也說關心，但一樣沒說清楚。 因此他率先拋出規劃願景，未來他進入市議會後也會把這列為重要議題，優先處理，打造淡海國小成為新市鎮指標。

(中時電子報)