高雄》選舉打太low 民進黨只能靠斷章取義打韓國瑜？

2018年10月29日 16:47 中時 周毓翔

高雄市選舉進入白熱化短兵相接階段，民進黨啟動議題戰，看起來有三個主軸，「韓國瑜支持軍公教能撈救撈、能混就混」，「韓國瑜要蓋賭場」、「韓國瑜說招商引資要陪睡」，民進黨指證歷歷，說韓國瑜不是在場、就是自己說了這些話，但其實若仔細去看過當天的談話，其實都是靠著斷章取義做出的議題。

首先，前總統府國策顧問陳庚金去年2月在全國公教軍警暨退休人員聯合總會大會脫口說出要軍公教「能撈救撈、能混就混」，而陳庚金的左右兩邊就坐著韓國瑜與胡志強，韓國瑜聽完陳庚金講話之後大笑，就被綠營指控韓國瑜認同這樣的說法，且因為韓笑到點頭、還與陳交頭接耳，就被說陳庚金講這話就是韓在旁下指導棋。

但事實上，同一個場合，韓國瑜表達他對年改的憂心，前有一例一休強度關山造成社會問題，如果年改也強度關山，已經可以預見公務員能撈就撈、能混就混的現象發生，軍公教素質對全國民眾的服務必然下降，「政府無法提供民眾好的服務品質，那要這個政府幹什麼？這現象我非常擔憂」沒人反對改革，誰敢反對改革？但是年改應該從各方面論述清楚。

至於賭場說，韓國瑜是提出爭取旗津適用《離島建設條例》，接著談到賭場的部分，原始說法其實是「離島建設條例有兩個東西不一樣，第一個全島免稅，第二個當然就是馬祖連江都沒有成立的觀光賭場，現在我不講，因為一講，我明天會挨罵，將來高雄桂冠這一個最有色澤、最精彩，我如果當高雄市長，大家坐飛機到高雄，你會想瘋狂購物。」

而邱議瑩所指控的陪睡說，韓國瑜在婦女後援會上開玩笑說「只要能來高雄投資，如果有1千個工作機會，我就親你的臉一下；如果有1萬個工作機會，我就以身想許，晚上陪你睡覺」，緊接著趕快補一句「各位婦女同胞，是晚上陪你喝茶聊天，不要想歪了！」讓台下哄堂大笑。

韓國瑜快言快語，愛開玩笑，想到什麼講什麼，若要以高道德標準、斷章取義地來檢視一字一句，或許所有玩笑話都能被當成十惡不赦的發言。民進黨淪落到只能斷章取義韓國瑜開的玩笑來做文章，可見民進黨對韓國瑜已經沒輒了，拿不出東西出來競爭了，才只能在玩笑話上做文章。

民進黨只是一步步在驗證韓國瑜講的「今天說我黑道，明天我變色情狂，之後可能還是殺人狂」，奉勸民進黨與其停留在韓國瑜那些狂言狂語上打轉，不如好好做出政績，讓人民肯定才是正道，才是輔選陳其邁的不二法門。

(中時 )