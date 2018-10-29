千元鈔票上的玉山薊出紫紅色型 將正名為特有新種「塔塔加薊」

有「千元花」美稱的台灣特有種植物「玉山薊」花朵多呈白色，但在塔塔加地區所見者卻是紫紅色的，學界研究分析認其與典型玉山薊有別，最近即將正名並發表為新特有種「塔塔加薊」。（沈揮勝攝）

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紫紅色的玉山薊將獨立出來成為新的特有種「塔塔加薊」；該植物姿態相當優美。（沈揮勝攝）
新台幣背面左下角所繪印的玉山薊花色帶有紫紅味，是否為「塔塔加薊」耐人尋味。（沈揮勝攝）
塔塔加遊客中心附近的塔塔加薊。（沈揮勝攝）
即將由玉山薊脫離獨立為新種的塔塔加薊。（沈揮勝攝）
即將由玉山薊脫離獨立為新種的塔塔加薊。（沈揮勝攝）
塔塔加薊的花苞與葉裂。（沈揮勝攝）

新台幣千元大鈔的背面圖紋，以描繪玉山、黑長尾雉等台灣地景生物為主題；左下角1株葉片尖瑞的植物，是台灣特有種「玉山薊」；典型玉山薊開白花，但塔塔加地區花色紫紅、硬是不同！近幾年學界研究發現，其與玉山薊確實有別，即將正名「塔塔加薊」。

塔塔加地區這種紫紅色型玉山薊，花期在10月。有趣的是，仔細審視印在千元大鈔背面這棵「千元花」，還真帶有類似塔塔加類型的紫紅味，是否當年描繪者也是取材自塔塔加植株影像？耐人尋味！

該植物多年前由國立中興大學森林系副教授曾彥學團隊調查、比對、分析與研究發現，除花色與典型的白色玉山薊有別，兩者之分布海拔、花冠筒與葉裂亦有差異。興大森林系所研究生張之毅在2016年發表碩士論文，認為應獨立出為特有種，訊息並見國內生態相關網站。

目前同時擔任國立中興大學實驗林管處處長，掌管惠蓀、東勢、文山與新化等4大林場的曾彥學表示，該物種月前已以「塔塔加薊」為名送審，可望近期正式發表。薊屬植物在台灣被統稱「雞角刺」，原先含變種已知至少13種，如今再加上塔塔加薊，增為14種以上。

(中時 )

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