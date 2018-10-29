許維恩被爆終極復合KID？四字跳針回應留空間

2018年10月29日 16:50 中時 林淑娟

許維恩穿上大紅嫁衣嫁入新東家。（盧禕祺攝）

許維恩穿上大紅嫁衣嫁入新東家。（盧禕祺攝）

許維恩穿上大紅嫁衣嫁入新東家。（盧禕祺攝）

許維恩變裝帥氣女強人。（盧禕祺攝）

許維恩變裝帥氣女強人。（盧禕祺攝）

許維恩2017年底和林柏昇（KID）分手，不過兩人仍保持友好關係，屢被拍到同框，甚至爆出終極復合。許維恩29日出席加盟新東家鼎盛文化媒體國際記者會時否認復合：「現在還是單身，事業就是我的愛情。」有可能與KID復合嗎？她語帶保留說：「就順其自然，不可能保證會怎麼樣。」強調目前與KID關係，就是一般朋友。

許維恩最近簽新經紀公司，29日穿著大紅嫁衣象徵嫁入新東家，並宣布之後新的工作規劃，包括將到大陸拍古裝戲，明年也有電影即將上映，她投資的副業除毛沙龍店之後也會開分店，至於是否會再請當初的開幕嘉賓KID再當嘉賓？她說「不會吧」，還坦言忘記這件事了，「 我瞬間忘記他叫什麼名字！」

穿著新娘服是否勾起待嫁心情？她說「沒有，算了啦」，曾有一段婚姻的她打算單身單身到何時？她也說「順其自然」，表示現在不追求這個，也不擔心，「不如追求事業，因為事業可以自己掌控」。

與KID分手後還有談感情嗎？她四兩撥千斤笑答：「我不急啦，就順其自然。」是否有追求者？她也推說：「還好，我都躲在家裡，很少出去。」躲在家裡幹嘛？「看電視、拼命追劇，看《延禧攻略》和《如懿傳》」。與KID至今仍保持友好關係，會擔心因此斷桃花？她說：「不會啦，喜歡就喜歡，不愛就算了，那麼在乎就不要在一起。」

日前許維恩、KID被拍到和大根、春風等人一起聚餐，到凌晨結束後才各自離去，KID坐上她的車離開，4天後又被目擊她在男方返家後，沒多久就開車出現在KID家，爆出終極復合。大根還因該聚會的續攤爆出圍毆事件。許維恩說，「剛好春風生日，春風找我，一小時後他（指KID）才出現。我們要離開時，因為他們喝了點酒，我送大家回去，沒想到就被拍。」至於大根後來發生的事，她說自己也不知道，而且那是不同天、隔一天才發生的事。

(中時 )