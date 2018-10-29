文化大學選出新校長 但能否上任仍有變數

友善列印
中時

文化大學新董事會今天舉行「重啟校長遴選」的投票圈選，從文大社科院院長趙建民與外語學院院長徐興慶二位之中，圈選出文大第八任校長，據了解，徐興慶出線。不過文大董事會表示，將新校長人選報教育部核定後，才會對外公布。

文化大學今天召開董事會，有9位董事出席，候選人要過半數支持、至少5票才算出線。不過今天投票過程中，有2位董事不投票，第一次趙4票、徐3票，無人過半，因此再投一次，第二次仍然是徐4票、趙3票，仍未過半，因此進行第三次投票，最後是徐5票、趙2票，由徐興慶勝出。

不過文化大學董事會發言律師張少騰表示，董事會今已就遴選委員會推荐的兩位候選人中圈選出人選，將於明天報教育部核定後，圈選才算有效，人選會等教育部核定後再公開。

這次遴選是否有效？教育部高教司長朱俊彰表示，要等文化大學將新校長人選送到教育部後，重新檢視整個遴選過程是否合法，才決定是否核定新校長。文化大學第八任校長遴選是去年底開始，當時董事會曾選出盧希鵬為校長，之後不聘任，現在又選出新校長，教育部會檢視整個程序的合法性，再決定是否核定新校長人選。

盧希鵬則發表聲明指出：「今天文化大學董事會又要選校長，此事之於我，已不只是尊嚴的侵犯，更突顯私立大學治理的脫序，與教育部決策的矛盾。」

(中時 )

千元鈔票上的玉山薊出紫紅色型 … 等了5年、投入3.7億 彰化藝術高…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。