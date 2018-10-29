文化大學選出新校長 但能否上任仍有變數

2018年10月29日 16:49 中時 林志成

文化大學新董事會今天舉行「重啟校長遴選」的投票圈選，從文大社科院院長趙建民與外語學院院長徐興慶二位之中，圈選出文大第八任校長，據了解，徐興慶出線。不過文大董事會表示，將新校長人選報教育部核定後，才會對外公布。

文化大學今天召開董事會，有9位董事出席，候選人要過半數支持、至少5票才算出線。不過今天投票過程中，有2位董事不投票，第一次趙4票、徐3票，無人過半，因此再投一次，第二次仍然是徐4票、趙3票，仍未過半，因此進行第三次投票，最後是徐5票、趙2票，由徐興慶勝出。

不過文化大學董事會發言律師張少騰表示，董事會今已就遴選委員會推荐的兩位候選人中圈選出人選，將於明天報教育部核定後，圈選才算有效，人選會等教育部核定後再公開。

這次遴選是否有效？教育部高教司長朱俊彰表示，要等文化大學將新校長人選送到教育部後，重新檢視整個遴選過程是否合法，才決定是否核定新校長。文化大學第八任校長遴選是去年底開始，當時董事會曾選出盧希鵬為校長，之後不聘任，現在又選出新校長，教育部會檢視整個程序的合法性，再決定是否核定新校長人選。

盧希鵬則發表聲明指出：「今天文化大學董事會又要選校長，此事之於我，已不只是尊嚴的侵犯，更突顯私立大學治理的脫序，與教育部決策的矛盾。」

(中時 )