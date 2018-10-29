聲援婦聯會惹議 柯P道歉止血「我會檢討」

2018年10月29日 16:49 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲日前與婦聯會主委雷倩對談，會中脫口「現在運作都好好的，你（黨產會）管它過去在幹什麼？」遭轟為了搶眷村票態度匹變。對此，柯文哲今早態度轉趨低調稱「那天是雞同鴨講，其實不熟」，下午再發臉書表明「面對質疑，我會檢討，錯誤的援引例證，我感到抱歉 」。

柯表示，國家民主化的過程中，轉型正義是必經的課題。面對過去的歷史，當政者用什麼樣的態度審視過去發生的一切，同時也帶領這個社會處理現今所面對的問題。解決現在的問題、撫平受害者的傷痛、避免未來再次犯錯，追究過去的責任歸屬，同樣重要。

柯文哲表示，在他當市長的經驗中，每當晨會討論大彎北段違反土地分區使用管制的議題時，他就會生氣，檢討報告從來都無法講出真相與責任歸屬。這是地方行政的實況，要現在的公務系統檢討過去的自己，在可能被咎責的狀況下，選擇沈默是必然的結果。在企圖追尋真相咎責的同時，同樣一批人此刻在幫台北市蓋公宅、進行公辦都更。面對這項困境，他除了先解決目前違法的現況，只能重新修改整個ＳＯＰ，從制度面著手，避免這類不正義的事件再度發生。

柯文哲也說，他的「轉型正義」經驗局限在地方事務的處理，甚至被困在「同一批人力」的窘境。但他也承認，轉型正義不應僅限於個人經驗與情緒，而是這個社會要共同面對的課題。

柯表示，自己的急救醫學經驗讓他往往先想如何處理眼前的問題，先救命再說。如何避免再次發生，不要再造成傷亡，則是下一個考慮。至於追究肇事原因則排在最後。是否也這樣處理所有的歷史事件，自己也還在學習當中。但至少自己帶著團隊跨出了第一步，從制度面著手。此外，他也盡量透過不同的公民參與程序，讓民眾有更多知的權利和參與的權利。

柯說面對質疑，他會檢討。錯誤的援引例證，他感到抱歉。轉型正義的工程比我想像的複雜，但他相信和平對話是解決紛爭的開端，不過和平對話之後，仍有許多複雜的工作得去處理。轉型正義是複雜且艱鉅的工程，他會繼續學習並堅守公平正義的信念。

(中時 )