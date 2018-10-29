等了5年、投入3.7億 彰化藝術高中嶄新三校舍落成

位在八卦山上的彰化藝術高中全新教學大樓上午落成啟用，三棟嶄新的校舍提供師生更舒適的學習環境。(謝瓊雲攝)

友善列印
中時
彰化縣彰化藝術高中前身是彰化國中，原有校舍建築都超過50年，彰化縣政府總計補助3.7億元興建新校舍，上午落成剪綵。（謝瓊雲攝）
彰藝中是以藝術為主的學校，設有美術、音樂、舞蹈、體育等特色班級。（謝瓊雲攝）
彰化縣長魏明谷(左)上午出席彰化藝術高中全新教學大樓落成啟用典禮。（謝瓊雲攝）
完工的教學大樓特別將「藝術」意象帶入校舍命名，左起分別為「藝術樓」、「人文樓」與「晨曦樓」，映照學校的藝術發展主軸。校方盼成為全國第一所推展「藝術即生活，生活即教育」的藝術教育學校。 （謝瓊雲攝）

位在八卦山風景區內的彰化藝術高中，第二期教學大樓29日落成啟用，嶄新的藝術樓、人文樓和晨曦樓三棟新校舍，彰化縣長魏明谷出席，並由彰化縣議長謝典霖與校長李碧瑤、家長會長黃勝騰等人共同剪綵。

彰藝中前身是彰化國中，1962年創校、2007年轉型改制升格，校園內綠意盎然，校舍都已是逾50年的老舊建築，2013年完成第一期工程，第二期今年也完工通過驗收，總計增加充實了24間教室、1間圖書館、1間實驗室、1間視聽室、8間辦公室，還有「國際學校」。

魏明谷表示，教育是百年大計，投資教育、就是投資彰化縣的希望與未來，彰化藝術高中充滿人文藝術氣息，50年來校舍漸漸老舊，縣府補助經費，興建全新的三棟校舍，讀書環境改善了，校園也更加美侖美奐。

校長李碧瑤說，第一期及第二期工程補助經費高達3.7億元，教學大樓分別以「藝術」、「人文」、「晨曦」為名，同時充實教學設備，彰藝中是以藝術為主的學校，包括美術、音樂、舞蹈、體育等特色班級，周圍還有生活美學館、生態中心、美術館等，人文薈萃，非常適合學生求學的環境，相信這棟新大樓未來也將成為彰化新景點。

(中時 )

文化大學選出新校長 但能否上任… 《望春風》吹拂美國西岸 NSO室…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。