等了5年、投入3.7億 彰化藝術高中嶄新三校舍落成

2018年10月29日 17:02 中時 謝瓊雲

彰化縣彰化藝術高中前身是彰化國中，原有校舍建築都超過50年，彰化縣政府總計補助3.7億元興建新校舍，上午落成剪綵。（謝瓊雲攝）

彰藝中是以藝術為主的學校，設有美術、音樂、舞蹈、體育等特色班級。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷(左)上午出席彰化藝術高中全新教學大樓落成啟用典禮。（謝瓊雲攝）

完工的教學大樓特別將「藝術」意象帶入校舍命名，左起分別為「藝術樓」、「人文樓」與「晨曦樓」，映照學校的藝術發展主軸。校方盼成為全國第一所推展「藝術即生活，生活即教育」的藝術教育學校。 （謝瓊雲攝）

位在八卦山風景區內的彰化藝術高中，第二期教學大樓29日落成啟用，嶄新的藝術樓、人文樓和晨曦樓三棟新校舍，彰化縣長魏明谷出席，並由彰化縣議長謝典霖與校長李碧瑤、家長會長黃勝騰等人共同剪綵。

彰藝中前身是彰化國中，1962年創校、2007年轉型改制升格，校園內綠意盎然，校舍都已是逾50年的老舊建築，2013年完成第一期工程，第二期今年也完工通過驗收，總計增加充實了24間教室、1間圖書館、1間實驗室、1間視聽室、8間辦公室，還有「國際學校」。

魏明谷表示，教育是百年大計，投資教育、就是投資彰化縣的希望與未來，彰化藝術高中充滿人文藝術氣息，50年來校舍漸漸老舊，縣府補助經費，興建全新的三棟校舍，讀書環境改善了，校園也更加美侖美奐。

校長李碧瑤說，第一期及第二期工程補助經費高達3.7億元，教學大樓分別以「藝術」、「人文」、「晨曦」為名，同時充實教學設備，彰藝中是以藝術為主的學校，包括美術、音樂、舞蹈、體育等特色班級，周圍還有生活美學館、生態中心、美術館等，人文薈萃，非常適合學生求學的環境，相信這棟新大樓未來也將成為彰化新景點。

(中時 )