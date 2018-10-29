《望春風》吹拂美國西岸 NSO室內樂感動僑胞

國家交響樂團以室內樂形式向北美樂迷展現台灣的音樂文化。

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從韓德爾小提琴與中提琴的二重奏到德弗札克的《美國四重奏》，從蕭泰然改編的《望春風》到《蘭陽舞曲》，NSO國家交響樂團在30日聖地牙哥正式音樂會演出之前，先在台灣中心舉行講座音樂會，現場超過兩百人座無虛席，後來民眾還不停自己搬椅子入座，音樂會上不但聽見了來自台灣家鄉的聲音，也看見台灣音樂文化的力量。

講座音樂會由國家交響樂團音樂總監呂紹嘉親自主持，他表示這場音樂會雖然是講座型音樂會，編制也比較小，但是曲目經過縝密策畫，一方面希望讓北美西岸樂迷更了解國家交響樂團之外，也可以了解西方音樂的發展進程。

曲目安排先從哈沃森改編韓德爾的《帕薩卡利亞舞曲》，為小提琴與中提琴而作，展現了小提琴與中提琴合作的默契與技巧；緊接兩首歌謠改編的《月亮代表我的心》以及《望春風》展現了通俗音樂古典化的優雅意境。

布拉姆斯《降E大調法國號三重奏》則由法國號劉宜欣、小提琴李宜錦以及鋼琴家張晶晶一起演出，最後穿插李哲藝改編的《阿里山之歌》與動聽的德弗札克《美國四重奏》，從小提琴、中提琴兩種樂器演奏形式到弦樂四重奏弦樂家族一起演出，最後安可曲則是由全部團員一起演出李哲藝改編蕭泰然的《蘭陽舞曲》，將氣氛帶到最高潮。不少僑胞都攜家帶眷前來欣賞，也有人「試聽」之後就立刻買票，不少當地僑胞都對國家交響樂團的到訪都感到新鮮與好奇，大提琴家范雅志的父親范清亮就以行動支持表示，這次機會很難得，他們全家都會去欣賞。

這場講座音樂會由國家交響樂團首席李宜錦、副首席鄧皓敦、法國號首席劉宜欣以及大提琴副首席連亦先擔任演出，另外包括聖地牙哥交響樂團中提琴首席陳麒元以及美國當地鋼琴家張晶晶也加入，其中李宜錦與陳麒元是過去新英格蘭音樂院的同學；劉宜欣與張晶晶也是同校同學，這次合作可以說是台灣與美國文化交流的深度延伸。

呂紹嘉說，「一個交響樂團就是一個社會的縮影，國家交響樂團的音樂來自多元民族，受到世界上多重化的影響與激盪，樂團也與世界接軌，用世界上可以理解的交響樂形式，去展現台灣文化。」呂紹嘉表示，古典音樂是與世界接軌最好的方式，也是最自然的表達方式，無須語言，「期待從我們樂團的到訪所帶來的音樂，讓北美樂迷聽見台灣的聲音。」

(中時 )

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