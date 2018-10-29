提出陪睡政見？韓國瑜還原內容 要邱議瑩拿出立委高度

2018年10月29日 17:11 中時 呂妍庭

高雄市長候選人韓國瑜29日下午來到嘉義縣為黨籍縣長候選人吳育仁站台。（呂妍庭攝）

高雄市長候選人韓國瑜29日下午來到嘉義縣，為黨籍候選人站台。（呂妍庭攝）

針對陪睡風波，韓國瑜還原內容。(呂妍庭攝影)

高雄市長候選人韓國瑜29日下午來到嘉義縣為黨籍縣長候選人吳育仁站台，對外界最關心的陪睡風波，韓國瑜簡單還原當天講話內容，並指立委邱議瑩是國會議員，講話應該有她的高度，還說自己從參選至今，每天都被抹黑、要他道歉，強調一個負責任的政黨、政治人物應拿出政績牌，而不是抹黑牌，認為邱議瑩應針對她自己講的話，向她的選民負責。

媒體問到邱議瑩認為韓國瑜講陪睡說，該被譴責，對此，韓國瑜簡單還原當天的話，說他當時講的是「高雄市外地和外商投資太少，希望投資客和觀光客能來高雄，如果外商願意給我們1000個工作機會，我就親你一下，給我們1萬個工作機會，我晚上就陪你睡覺，但不要誤會，是喝茶聊天」，韓指邱議瑩是國會議員，她講話應該有她的高度，而她所形容的內容和狀態都不是他的本意。

韓國瑜說，他從參選高雄市長以來，從末抹黑過對手，也沒有批判過對手，但「我每一天都被抹黑，每一天都扭曲我的人格，歪曲我的政見」，這不是台灣的價值，台灣民主價值，是負責任的政黨、政治人物應拿政績牌，而不是抹黑牌，邱議瑩委員應針對她自己講的話，向她的選民負責。

(中時 )