流感疫苗出包 國光生技：暫停施打該批疫苗剩餘數量

2018年10月29日 17:00 工商 彭暄貽

國光生技(4142)流感疫苗批號出包，國光生技表示，經過公司品管單位初步檢驗判定，該支疫苗內之小片懸浮物為針筒生產包裝過程中所產生之無菌包裝透明塑膠片。為求慎重起見並秉持負責任態度，將建議疾病管制署先暫停該批疫苗剩餘數量之使用施打，同時立即啟動重新檢測機制，預計三天內將檢驗結果呈報主管機關判定是否繼續使用。

國光生技強調，針對該批號已經施打之部分，籲請民眾勿過度恐慌。另針對10月15日開打後至28日間曾帶幼兒至9個縣市合約院所接種0.25mL劑型流感疫苗的民眾，可向原接種院所確認是否接種同批疫苗，如確認接種同批號疫苗且出現不適症狀者，可至醫療院所由醫師評估診治，如有相關疑問亦可撥打至公司洽詢。

國光生技認為，該批小兒流感疫苗批號FKAE1802，公司共生產製造82,699劑並經主管機關檢驗合格後，已於2018年10月初配送48,050劑至全國共9個縣市衛生局，迄今未有其他縣市通報相同情形發生，推測此情形僅為單一事件。

國光生技生產之小兒流感疫苗批號FKAE1802，於2018/10/28 晚上經高雄市大寮區某診所通報有單支疫苗內有透明懸浮物，經疾病管制署當晚通知國光緊急處理後，該支疫苗連同剩餘之11支同批號疫苗，已於2018/10/29中午安排送回國光生技品質檢驗判定中。

國光生技指出，經過公司品管單位初步檢驗判定，該支疫苗內之小片懸浮物為針筒生產包裝過程中所產生之無菌包裝透明塑膠片。公司流感疫苗所採用之針筒，為國際大廠製造供應並與其他國際知名品牌之流感疫苗使用相同規格與品質來源廠商，該無菌透明塑膠片經外觀檢視，並無法於注射時排出。

雖然公司對生產之流感疫苗品質與安全性有足夠信心，但為求慎重起見並秉持負責任態度，將建議疾病管制署先暫停該批疫苗剩餘數量之使用施打，同時，立即啟動重新檢測機制，預計三天內將檢驗結果呈報主管機關判定是否繼續使用。

(工商 )