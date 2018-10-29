友達昆山廠：主攻無邊框手機螢幕 期待與陸企深度合作

2018年10月29日 16:58 中時電子報 李國彥

昆山友達光電最新產品圓形手錶手機屏幕。（圖／李國彥攝）

友達光電江蘇昆山廠總經理朱永銓27日在接受兩岸新媒體人聯合採訪時表示，友達在手機面板的市占率已達90%，跟大陸幾乎所有的手機生產商都有合作。

海峽兩岸網路新媒體大陸行昆山站，27日走訪友達光電昆山前段面版廠(2015建廠)，雖是繼蘇州後段模組廠(2001建廠)、廈門後段模組廠(2006建廠)的友達在大陸第三座工廠，但是不僅規模最大，研發、業務到全製程人才最完整，更是一家擁有大陸第一條、全球最高世代低溫多晶矽（LTPS）面板生產線的高科技企業，幾乎大陸所有品牌手機的面板都誕生於此。

友達光電（昆山）是由臺灣友達光電集團與昆山開發區共同投資設立。臺灣友達光電集團成立於1996年，是全球排名前三的大尺寸液晶面板生產廠商，也是全球第一家在紐約證交所上市的TFT－LCD製造公司。

友達光電(昆山)擁有一條將電視與電競電腦大型屏幕的「清」與「薄」演繹到極致的生產線。（圖／李國彥攝）

朱永銓總經理介紹高端的無邊框平板電腦螢幕。（圖／李國彥攝）

友達光電(昆山)還擁有一條將電視與電競電腦大型螢幕的「清」與「薄」演繹到極致的生產線。面板具有高解析度、高屏占比、輕薄等特性，主要應用於國內外高端智慧手機及平板電腦。該專案總投資31.22億美元，預計專案全部量產後年產的LTPS屏可供1億台智慧手機使用，年產值約160億元，是原8.5代線產值的3倍，將大大提升高端面板市場自給率。

朱永銓總經理說，雖然目前市面上的手機還是以帶邊框為主，但友達昆山今年全部出貨都是無邊框的手機螢幕。面對目前大陸高速發展的面板及半導體產業，是否會對友達造成衝擊？朱永銓表示，談競爭不如談合作，友達非常樂意跟大陸企業在各領域展開更深度的合作。

(中時電子報)