金鐘女星遭老公「冷暴力」 一回家就臭臉：笑什麼笑

2018年10月29日 17:06 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

女星范瑞君曾在第32屆電視金鐘獎奪下最佳女配角獎，科班出身的她，在劇場、電視、電影、教學都有相當高的演出水準，結婚多年的她，近期上節目自爆，老公長期對她「冷暴力」，讓她差點當場淚崩。

范瑞君表示她結婚10年，但常不知道怎麼跟老公相處。（圖／翻攝自媽媽好神YouTube）

范瑞君和同為演員的老公戴立吾因合作舞台劇《歡喜鴛鴦樓》相戀，兩人愛情長跑近7年，最終在2008年步入禮堂，范瑞君上育兒節目《媽媽好神》分享自己與老公的婚姻，並向現場專家求教。

甚至老公回家連招呼都不打，還問她笑什麼笑。（圖／翻攝自媽媽好神YouTube）

她表示自己結婚已經10年，但有時候仍然不知道怎麼跟老公溝通，「我老公有點類似冷暴力，他不動口、不動手，但就是不講話」。范瑞君描述心中的理想家庭，「一定要在出門前或回家時，笑笑著互相報備，但光是這件事情，我就教不會我老公」，她舉例：「比如說以前他上班回來時，我都會衝到門口跟他說『你回來啦』，結果他就這樣把包包放著，然後抬頭問我『笑什麼笑』，我就很難過，只能一邊假笑一邊默默飄走。」

老公的反應也讓她很受傷。（圖／翻攝自媽媽好神YouTube）

老公甚至說「我回家還要跟誰陪笑臉嗎？」，讓范瑞君相當受傷，哽咽在節目說：「我們要在一起一輩子，他給你的笑臉卻最少，我們可能要相處40年，但卻都那麼安靜，好像也怪怪的。」。主持人鍾欣凌聽完則回頭省思自己：「其實我在家也是臉很臭，會覺得在外面已經講話講得燒聲了，為什麼回家還要講話，因為瑞君，讓我反省這樣的想法。」

(中時電子報)