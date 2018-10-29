北台灣最大考古公園今上樑　最快明年5月開放

號稱北台灣最大的考古主題園區「新北考古公園」，於29日上午舉行上樑典禮，園區預計2019年5月對外開放，完工後園區將結合周邊活動中心、十三行博物館、及多個考古遺址的人文風景，讓八里區成為具考古風格的魅力都市。（高彥哲攝）

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高彥哲

新北市政府將於八里區十三行博物館旁，打造北台灣最大的考古主題園區「新北考古公園」，於29日上午由新北市長朱立倫主持上樑典禮，預計將於2019年2月完工，5月對外開放，屆時園區將結合周邊活動中心、十三行博物館、及多個考古遺址的人文風景，讓八里區成為具考古風格的魅力都市。

「新北考古公園」將分為兩期施作，第一期規劃教育演示教學區、十三行部落教學區、狩獵教學區等三大區，設有學習體驗教室、文物典藏展示室、考古探坑、仿十三行人住屋等，面積2.2 公頃，造價8,400萬元，預計將於明年2月完工，5月對外開放，讓民眾一睹為快。

第二期工程獲得文化部「前瞻計畫一再造歷史現場專案計畫」補助，預定112年全區完工，園區將導入科技應用，透過虛實整合的多重體驗，讓民眾沉浸在擬真的史前聚落地景中，遙想數千年前臺灣人類文明的初始。

朱立倫於上樑典禮致詞時表示，十三行文化是新北重要的文化資產，近幾年不僅積極推動考古相關教育推廣活動，並擴及民族學、人類學領域，使考古相關研究成果越來越豐碩，成立15年來參觀人數已超過千萬人，後續將投入更多經費，結合十三行博物館，打造超過5公頃的考古園區，必定能吸引更多年輕人、觀光客來到八里，串連週遭特色景點，使八里成為宜居的城市，特別感謝各界以及在地的共同努力。

(中時 )

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