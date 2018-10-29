ABL》少俠風采再現 田壘：瞄準主場開幕戰

田壘的腳踝傷勢目前還未康復。(夢想家提供)

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中時電子報
田壘(中)目標趕在12月8日的夢想家彰化主場開幕戰傷癒復出。(夢想家提供)

2014年選擇離開達欣加盟中國CBA天津榮鋼，「少俠」田壘已有4年多時間沒在台灣打過正式盃賽，如今台灣球迷終有機會再次目睹少俠風采，可惜的是，壘哥強調自己傷勢仍未完全復原，「目標放在12月8日彰化主場開幕戰！」

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為何趕不上11月18日的寶島夢想機新球季開幕戰呢？田壘帶著招牌笑容回答，「時間上有點趕，為了保險起見，還是目標主場開幕戰復出，目前我的腳踝仍然會痛，也有些許腫脹，卻已經加入團隊訓練，只是還沒辦法進行對抗。」

能跟李學林、陳世念兩名昔日中華隊隊友同隊打球，田壘坦言相當興奮，目前全隊都在彰化集訓，「反正彰化也沒什麼地方亂跑，所以大部分時間都跟隊友在一起聊天溝通，不過我在夢想家會打哪個位置，可能還是要去問教練。」

「其實我很期待ABL新球季的到來，不管是主、客場制，或是三洋將、外隊人手，都跟以前SBL不太一樣，感覺比較有另一種挑戰，」田壘說，「現在個人目標就是努力跟上球隊進度，團隊的目標當然是贏球，更想闖進季後賽。」

也從CBA重返台灣籃壇的李學林表示，夢想家上季只拿1勝，或許並非壞事，因為藉由面對亞洲強度，可給年輕隊友與全隊不同體驗或成長，「起碼我們現在持續展現正面能量，也一直在提升，我相信將可呈現不同的夢想家。」

上季還在裕隆效力的陳世念強調，跟田壘、李學林加盟夢想家，就是帶來球隊應有文化與傳統，不管是場上或場外都一樣，「所以我變成壘哥的『學長』了，真的很開心能跟壘哥、學林同隊打球，目前只希望壘哥趕緊回到場上。」

(中時電子報)

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