遭歹徒開槍勇警冒死逮匪 高市警長提報破格升職

高市警局長李永癸(右3)及高雄市港都警察之友會副理事長謝龍隱(左3)特頒獎表揚英勇破獲重大案件有功鳳山分局五甲所長吳明忠與警員郭晉宏，並頒獎金各10萬元激勵團隊士氣。 （劉宥廷攝）

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高雄鳳山上周發生警遭毒犯開槍仍冒死衝上前合力制伏，港都警友會29日在市警局頒發20萬獎金給有功官警，其中五甲所長吳明忠連續兩年生日，都遇上槍毒犯，在驚險中度過，他謙虛表示職責所在，但警察局長李永癸認為，同仁符合冒險患難精神，將提報警政署建請破格升遷。

鳳山分局五甲所警組日前凌晨在轄內巡邏時發現可疑對象，欲上前盤查，林姓嫌犯開車進入死巷後棄車，再偷竊路邊自行車逃逸，過程中林朝警方開3槍，後因重心不穩自摔，警方合力逮捕林，查獲1把改造手槍、6發子彈、28.9公克毒品海洛因及10萬元現金。

警察局長李永癸認為，所長吳明忠及警員郭晉宏冒著生命危險，沉著應變立即反映，冒險犯難的精神值得鼓勵，很感謝他們這次勤務的英勇表現；將對此案出力有功人員提報破格升遷。

警友會副理事長謝龍隱、陳莊美本代表理事長黃清山各頒發10萬元給2名警；謝表示，警力有限、民力無窮，期盼警民合作共同打擊犯罪，致力港都治安穩定成為宜居都市。

巧的是，吳明忠連續兩年生日，都遇上槍毒犯，在驚險的抓槍毒度過，他謙虛表示份內工作；員警郭晉宏任職剛滿6年，他還是第一次遇到槍擊場景，當時相當緊張，仍拋開害怕心情，迅速反應、壓制，事後跟所長收驚，目前心情平靜許多，繼續維護治安、打擊犯罪。

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(中時 )

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