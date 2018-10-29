遭歹徒開槍勇警冒死逮匪 高市警長提報破格升職

2018年10月29日 17:13 中時 劉宥廷

高雄鳳山上周發生警遭毒犯開槍仍冒死衝上前合力制伏，港都警友會29日在市警局頒發20萬獎金給有功官警，其中五甲所長吳明忠連續兩年生日，都遇上槍毒犯，在驚險中度過，他謙虛表示職責所在，但警察局長李永癸認為，同仁符合冒險患難精神，將提報警政署建請破格升遷。

鳳山分局五甲所警組日前凌晨在轄內巡邏時發現可疑對象，欲上前盤查，林姓嫌犯開車進入死巷後棄車，再偷竊路邊自行車逃逸，過程中林朝警方開3槍，後因重心不穩自摔，警方合力逮捕林，查獲1把改造手槍、6發子彈、28.9公克毒品海洛因及10萬元現金。

警察局長李永癸認為，所長吳明忠及警員郭晉宏冒著生命危險，沉著應變立即反映，冒險犯難的精神值得鼓勵，很感謝他們這次勤務的英勇表現；將對此案出力有功人員提報破格升遷。

警友會副理事長謝龍隱、陳莊美本代表理事長黃清山各頒發10萬元給2名警；謝表示，警力有限、民力無窮，期盼警民合作共同打擊犯罪，致力港都治安穩定成為宜居都市。

巧的是，吳明忠連續兩年生日，都遇上槍毒犯，在驚險的抓槍毒度過，他謙虛表示份內工作；員警郭晉宏任職剛滿6年，他還是第一次遇到槍擊場景，當時相當緊張，仍拋開害怕心情，迅速反應、壓制，事後跟所長收驚，目前心情平靜許多，繼續維護治安、打擊犯罪。

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(中時 )