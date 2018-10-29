公布對話紀錄！ 李婉鈺要求館長道歉 否則提告絕不和解

2018年10月29日 17:22 中時 王揚傑

李婉鈺提供她與館長助理的對話。（李婉鈺提供）

李婉鈺提供她與館長助理的對話。（李婉鈺提供）

李婉鈺提供她與館長助理的對話。（李婉鈺提供）

李婉鈺提供她與館長助理的對話。（李婉鈺提供）

李婉鈺提供她與館長助理的對話。（李婉鈺提供）

李婉鈺提供她與館長助理的對話。（李婉鈺提供）

李婉鈺提供她與館長助理的對話。（李婉鈺提供）

李婉鈺提供她與館長助理的對話。（李婉鈺提供）

李婉鈺提供她與館長助理的對話。（李婉鈺提供）

李婉鈺提供她與館長助理的對話。（李婉鈺提供）

新北市議員李婉鈺與「館長」陳之漢為了開直播隔空互槓，李婉鈺認為館長方面將雙方尚在討論中的合作案透露給媒體，藉她炒新聞，事後又開直播帶風向指她「上不了直播就生氣氣」丶「李婉鈺議員惱羞成怒，上不了直播就抹黑，好大的官威。」，接著「館粉」開始在她的臉書粉絲團留言謾罵，包括叫她去陪酒、選不上去找工作等，李婉鈺認為言論已影響到她選舉，今（29）日舉行記者會，指館長不知是否解讀中文能有問題而產生誤解？還是館長就是在消費她？

李婉鈺說，剛開始她也認為可能是誤會，如果館長能看清楚始末，在同樣的直播節目向她道歉，她就不追究，可是館長不僅不道歉，反而罵得更誇張，那種髒話是她說不出口的，是把她當吃素的嗎？

李婉鈺表示，希望館長在2天之內向她道歉。並呼籲所謂的「館粉」不要繼續在她的網站上對她謾罵。

李婉鈺說，是館長自己誤會在罵他糟糕、差勁，事實上她是指他們把消息曝光給媒體，利用她炒新聞的行為很差勁，並不是因為她沒辦法去上館長的節目而罵人，館長因為這樣的誤會而去傷害她、幹譙她和她的家人，所以館長應該要道歉，如果館長不道歉也沒呼籲館粉停止不實的人身攻擊，她就會對館長提出告訴。

李婉鈺強調，對於館粉的言詞攻擊都已保留證據，希望館粉們適可而止，在新聞刊出後自行刪文，否則她一旦提告，絕不和解。

(中時 )