立院考察中火！藍營批「10減2」緩不濟急

立法院衛環委員會29日到台中火力發電廠考察台中空氣改善及減煤情形！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
市議員賴朝國、李中、黃馨慧、顏莉敏（由左至右），致力拒絕空汙，並提出3點聲明訴求！（陳世宗翻攝）

立法院社福及衛環委員會29日至台中火力發電廠，考察台中空氣汙染改善及減煤情形！國民黨團總召江啟臣及顏寬恒批說，燃氣機組興建後就是10+2部機組，賴揆選前兩個月宣示就是「為選舉在騙選票」；環保局長白智榮說，市府提出具體改善成效，別抹煞相關人員的努力。

江啟臣、顏寬恒說，市府大砍生煤許可500萬噸24％生煤使用量，其實是「灌水再打折」，減煤要求明顯達不到生煤管制條例要求。賴揆27日到台中造勢說，中火擴建2部燃氣機組後，1至4號燃煤機組就可退場；燃煤機組退役前就是「10+2」機組，賴揆為挽救選情才公布變成「10-2」機組。

市議員李中、黃馨慧、顏莉敏、賴朝國等人說，環保署空氣品質測站的數值明顯低於各地空氣盒子數值、甚至經常低於50％以上，專家學者用環保署測站有問題疑慮的數值進行研究並聲稱有改善，已經犯了「垃圾進、垃圾出」的科學研究大忌。

白智榮表示，市府於105年1月發布管制生煤自治條例，要求中火4年減煤4成，106年11月首度刪減500萬噸（24％）生煤用量，使中火每年許可量自2100萬噸降為1600萬噸；就算以中火每年實際用量約1840萬噸計算，也刪減約240萬噸，不知「灌水再打折」依據從何而來？

環保局強調，監測站已設置十餘年，不知為何李議員等現在才質疑？每站花費近百萬經費設置，議員質疑數據準確性，反而願意相信欠缺校正功能的空氣盒子，不知邏輯何在？空氣盒子易受臨近地區濕度及空汙影響，仍應回歸環保署及環保局的空品測站為主，較為客觀。

(中時 )

北台灣最大考古公園今上樑　最快… 蟹肉棒不是蟹肉！有這4個字的食…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。