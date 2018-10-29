新竹》林智堅明日新竹官網上線 募款小物吸睛

2018年10月29日 17:28 中時 陳育賢

民進黨新竹市長候選人林智堅（前排右三）29日與競選團隊及議員候選人邀請支持者到他的IG明日新竹發文貼照片，選舉也要選的很歡樂。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人林智堅29日邀請支持者到他的IG明日新竹發文貼照片，選舉也要選的很歡樂。（陳育賢攝）

林智堅競選團隊設計1系列包括毛巾、棒球帽、T-shirt等優質募款小物，希望認同明日新竹的市民以行動支持幸福城市的未來。（陳育賢攝）

民進黨新竹市候選人林智堅競選總隊的「明日新竹」官網29日正式上線，其中「願景地圖」可讓民眾成為IG「明日新竹」的1分子，另，競選團隊還設計1系列包括毛巾、棒球帽、T-shirt等優質募款小物，希望認同明日新竹的市民以行動支持幸福城市的未來。

林智堅表示，這次明日新竹官網注入有趣、互動、參與等3大要素，不只讓市民對於他這次擘畫的「5大城市願景」一目瞭然，最特別的是鑑於IG已形成1種網路傳播的主流功具，其中「願景地圖」頁面，民眾只要在社群網站IG上＃hashtag（標註）「明日新竹」並設定公開，民眾所發布的文章就會一起出現在網站的頁面上，參與這次不同的歡樂選舉。

另，所有＃hashtag的帳號大頭照，都會成為網站上「明日夥伴」的1分子，標註「明日新竹」的次數越多，在頁面中顯示的大頭貼就會越大。

林智堅笑稱，身邊已經有許多年輕朋友開始掀起一股＃hashtag風潮，玩起「比大小」的遊戲，也鼓勵市民朋友多多分享自己的新竹視角。

網站設計師江語凡表示，明日新竹的概念不是只有市長及團隊同仁，而是由所有市民共同建構而成，因此這次特別設計互動式網站，讓民眾對於政治有更高的參與感，同時也更貼進候選人林智堅希望營造的「選舉也可以很歡樂」的精神。

除了網站外，競選團隊此次也設計一系列具有質感的募款小物，包括莫蘭迪色T-shirt、黑橘撞色棒球帽及胸章等小物，希望認同明日新竹理念的市民能夠站出來，以行動支持幸福城市的未來。

林智堅說，過去新竹市是被路過的城市，年輕人假日往台北跑，不願意留下來，更別提返鄉深耕。2014年他上任後，特別重視青年政策，如東門市場創業基地、創新產業加速中心，希望能夠提供年輕人築夢的舞台，這次競選團隊中，他就號召了許多年輕人一起加入改變的行列，團隊中不乏8年級生、甚至是剛畢業的社會新鮮人，希望能夠更廣泛的接收到各個族群的需求及聲音。

(中時 )