北市警局推家暴與性犯罪安全須知E化 被害人隱私有保障

北市警局副局長黃啟澤(右四)29日主持啟用儀式，並頒獎慰勉相關人員。(林郁平攝)

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北市警局推出「婦幼案件保護權益須知QR CODE」，避免被害人再度遭到傷害。(林郁平攝)

為維護家庭暴力、性侵害及性騷擾等婦幼案件被害人權益，並持續推動警政E化政策，北市警察局針對處理婦幼案件，推出貼心新做法，保護被害人避免再受到傷害。

警方表示，以往為使婦幼案件被害人在報案後了解警方能提供的保護以及服務，均會提供相關的安全計畫及權益須知等紙張文件資料，但經實際案例得知，被害人回到家中後，常因紙本資料被家暴當事人發現，而再被家暴，保護不成反而使被害人再次受傷害。

南港分局家防官從被害人及加害人的立場，研究改進方法，以有效避免憾事發生，研究出「婦幼案件保護權益須知QR CODE」的貼心作法。婦幼隊在督導業務時，發現此創新作法非常符合市長要求的E化政策，乃推廣至全市。

北市警局副局長黃啟澤表示，當被害人在向警方報案時，由受理員警主動提供QRCODE，現場讓被害人掃描文件資料並存檔至個人手機，如此可使被害人返家後，隨時隨地利用手機閱讀，另一方面也提供加害人諮詢及協助解決家庭問題的關懷資訊QRCODE；充份展現結合隱密、科技以及環保的創新作法。

警方強調，「婦幼案件保護權益須知QR CODE」雖然能更進一步守護被害人，但更希望加害人能學習不再以暴力解決問題。呼籲民眾勿姑息或輕忽婦幼案件的發生，發現婦幼案件時，立即撥打113或110報案。

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